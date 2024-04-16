王毅與伊朗外長通電話：信伊方能夠把握好局勢　避免進一步動蕩

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月15日與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）通電話，中方強烈譴責並堅決反對伊朗駐敘利亞使館館舍遇襲事件，認為嚴重違反國際法，不可接受。王毅指出，中方注意到伊朗表示所採取行動有限度，是對館舍遇襲事件行使自衛權，讚賞伊方強調不針對地區國家和周邊鄰國，並且重申繼續奉行睦鄰友好政策。相信伊朗能夠把握好局勢，在維護伊方主權和尊嚴的同時，避免局勢進一步動蕩。



阿卜杜拉希揚向王毅講述伊方對使館受襲的立場，表示聯合國安理會沒有就此作出必要反應，伊方有權對主權受到侵犯作出自衛回應。當前地區局勢十分敏感，伊方願意保持克制，無意進一步升級局勢。伊方主張在加沙立即實現停火，支持中方為推動停火、恢復地區安寧、加強地區國家合作作出的積極努力。伊方願同中方一道，推動伊中合作進一步發展。

王毅表示，當前局勢是加沙衝突升級的外溢效應。當務之急是盡快落實安理會第2728號決議，在加沙實現停火止戰，切實保護平民，防止人道災難進一步加劇。中方願同伊方保持溝通，共同推動巴勒斯坦問題得到全面、公正、持久解決。中伊是全面戰略夥伴，中方願同伊方穩步推進各領域務實合作，推動中伊關係取得更大發展。