布林肯與中國等多國外長通話　促阻止伊朗與以色列衝突升級

撰文：蕭通
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伊朗駐大馬士革使館遭以色列後，地區緊張局勢升溫。美國國務院4月11日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在此前24小時內，曾與土耳其、中國和沙特地阿拉伯外長通話，明確表示中東局勢升級不符合任何一方的利益，要求各國發揮影響力，敦促伊朗不要升級局勢。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，華府對當地局勢升級的風險感到憂慮。米勒又說，布林肯亦與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）通電話，重申美方堅決支持以色列應對伊朗的威脅。

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俄德英同日促保持克制

同日俄羅斯、德國和英國也敦促中東國家保持克制。其中俄羅斯外交部已告訴公民，不要前往中東，特別是以色列、黎巴嫩和巴勒斯坦。英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）表示，他已向伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）明確表示，伊朗不應將中東拖入更廣泛的衝突。

漢莎航空已宣布，4月13日之前不會飛往德黑蘭。奧地利航空表示，仍計劃在11執飛，但正在調整時間，避免機組人員下機過夜。

路透社引述伊朗消息人士稱，伊朗已向華府發出訊號，表示將以避免事態嚴重升級的方式回應今次事件，不會倉促採取行動。

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