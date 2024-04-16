英國擬立法禁止年青人吸煙　保守黨內部現阻力

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）提出法案，計劃立法禁止2009年1月1日或之後出生的人士購買香煙，惟執政保守黨內有不少反對聲音，意味辛偉誠需要爭取在野工黨的支持。



天空新聞4月15日報道，有關法案是辛偉誠去年在保守黨大會提出的三大關鍵政策之一，目標是現時15歲或以下的人士永遠無法合法買煙。法案亦不會將吸煙列為刑事罪行，18歲或以上人士仍可自由購買香煙類產品。

不過保守黨內多名信奉自由放任主義的國會議員，包括前首相卓慧思（Liz Truss）和約翰遜（Boris Johnson）都表明反對法案，形容是完全沒建設性。

法案在16日於下議院舉行首場辯論，保守黨籍國會議員可按照各自意願投票，料有多人倒戈。而工黨則表明支持法案，為立法清除障礙。

報道指，吸煙是英國頭號可預防殺手，它引起的癌症、肺及心臟疾病，以及支氣管長期疾病等健康問題每年奪走約8萬條性命。

英國政府指吸煙可嚴重上癮的性質，令當地每5名20歲以下開始成為煙民的人士中，就有4人終身「煙不離手」。當局計劃立法後，違法的店舖須即時繳交罰款，所得費用將用於打擊青少年吸煙情況。