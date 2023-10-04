英國擬推新法阻年輕人吸煙　最快2040年成無煙國家

英國政府10月4日表示，將會推出措施限制2009年或以後出生的年輕人購買香煙，並計劃每年遞增一歲，讓英國最早在2040年成為歐洲首個無煙國家。



首相辛偉誠（Rishi Sunak）在保守黨大會上宣布這項消息，他表示相信是解決吸煙導致的健康問題的正確步驟，並強調「吸煙沒有安全的年齡」。

政府計劃會先由2009年劃線，禁止2009年以後出生的年輕人購買香煙，並每年將合法吸煙的年齡提高一歲，並最終讓所有年齡層都禁止吸煙，讓英國成為無煙國家。

英國自20世紀70年代起，吸煙率持續下降，但仍有超過600萬煙民。根據國家統計局的數據，在18至24歲年輕群組中，每9人就有1人有吸煙習慣。

辛偉誠在大會表示，吸煙每年給英國醫療服務造成170億英鎊的損失，如果人們停止吸煙，癌症死亡率可能會下降四分之一：「若我們想為孩子們做對的事情，必須阻止他們一開始就吸煙。」

有關計劃會交由國會審議，辛偉誠表示不會要求保守黨議員如何投票，並稱這是一個「道德問題」，會交由議員決定。相關的措施將今電子煙，同時制定監管電子煙包裝和銷售措施。

英國限制煙草銷售年齡的建議與新西蘭正在引入的法律相似，丹麥亦正在考慮採取類似舉措。