日本3月迎308萬外國遊客單月新高　17市場創歷來3月最多包括香港

在日圓貶值下，日本迎來更多遊客。當地政府4月17日公布推算數據，3月訪日外國遊客多達308萬人次，為單月首次突破300萬人次，創下歷史新高。據觀光局指，有17個市場的遊客人次創下歷來3月的最高數字，包括香港、台灣、韓國、英國等。



日本之前的外國遊客人次紀錄為疫情前2019年7月創下的299.11萬人次，至今年3月達308.16萬人次，刷新紀錄。

日本放送協會（NHK）指出，除了櫻花季節帶動訪日需求外，日圓疲弱也是訪客大增的原因。

當地1至3月訪日外國人住宿、購物等消費額達到1.75萬億日圓，也成為新的季度紀錄。

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按照觀光局數據，3月遊客最多來自韓國（66.3萬人次），之後是台灣（48.4萬人次）、中國大陸（45.2萬人次）、美國（29.1萬人次）及香港（23.1萬人次）。其中香港的23.1萬人次較疫情前的2019年3月上升35%。

觀光局也指出在統計的23個市場中，有17個的3月遊客人次創下歷來3月的新高，包括香港、韓國、台灣、新加坡、菲律賓、越南、印度、澳洲、美國、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、意大利、西班牙和北歐地區，有7個更是創下歷來單月新高，包括越南、美國、加拿大等。

日本觀光局稱，中國大陸遊客人次仍只達疫情前七成左右，未來會密切關注恢復至什麼程度。

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