龍年日本旅遊｜盤點東京「有龍坐鎮」神社　這間超靈驗

為了迎接2024龍年，許多日本人為了開運，前往有龍坐鎮的神社參拜。日媒近日盤點了數間與龍相關的神社，其中一間被日本人稱為奇蹟的「強運神社」（帶來好運的神社），就連平日都湧入大批當地人參拜。



馬橋稻荷神社

這間神社據傳是在鎌倉時代末期創建，主神為宇迦之魂神與大麻等能豆神。參拜後可保佑商業繁榮、家庭安全、除災除惡等（點圖放大瀏覽）：

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進入神社時，在穿過使用樹齡400年枇杷木打造的鳥居後，就能看到有龍浮雕的「雙龍鳥居」。

這種雙龍鳥居相當罕見，除了馬橋稻荷神社之外，全東京只能在品川神社和高圓寺內稻荷社看得到，又稱為東京3鳥居。

據說碰觸鳥居上的龍爪能提升運氣，若在碰觸鳥居時許願，升龍會將心願傳遞到天上，降龍會讓願望實現。除了罕見的雙龍鳥居外，神社境内還有隨神門，上方吊著東京都內最大、直径75cm的開運鈴。

小網神社

小網神社被稱為「奇蹟的強運神社」。第二次大戰時，日本老街在東京大空襲中遭到破壞殆盡，但小網神社與境內建築物卻奇蹟似免於戰火（點圖放大瀏覽）：

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小網神社的社殿是日本橋地區唯一殘留下來的戰前木造建築。它的遮簷上生動地雕刻著升龍與降龍，成為強運除厄的象徵。

小網神社的御祭神為倉稻魂神、市杵島比賣神與福祿壽等。除了開運之外還能提升財運、保佑商業繁榮。這裏已成為東京都內首屈一指的能量景點，就連平日都能吸引大批人潮前來參拜。

田無神社

位於西東京市的田無神社擁有約8百年歷史，於鎌倉時代建立。田無神社祭祀龍神，走入境內後到處都能看到龍的身影（點圖放大瀏覽）：

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龍神是能去除災厄、帶來及時雨的風神，也能保佑商業繁榮等。

田無神社還有祭祀「五龍神」，五龍神分別守護東南西北與中央，南方的紅龍能提升勝負運、西方的白龍可提升財運和姻緣運、東方的青龍能促進事業運、北方的黑龍能保佑全家平安、中央的金龍則能提升運氣。

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