王毅：反對以「去風險」為名搞「去中國化」

中國外交部長王毅在會見到訪的斯洛文尼亞外長法永時強調，中國反對以「去風險」為名搞「去中國化」。



據中國外交部網站消息，中共政治局委員、中國外交部長王毅4月17日在北京同斯洛文尼亞副總理兼外長法永舉行會談。

王毅說，當今世界進入動盪變革期，熱點問題此起彼伏，不確定性不穩定性明顯增多。面對變亂交織的國際形勢，中方願同斯方進一步增進相互信任，共同倡導踐行真正的多邊主義。

王毅指出，中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為包括斯洛文尼亞在內的世界各國提供新的機遇。

王毅強調，中方反對以「去風險」為名搞「去中國化」，呼籲中斯要共同維護自由貿易，堅持相互開放，反對保護主義，拓展互利合作，並希望斯方給予中國企業公平、公正、非歧視性待遇。他也歡迎斯企業赴華投資興業、深耕中國市場，中方將提供良好營商環境，實現互利共贏。

根據中方新聞稿，法永說，斯洛文尼亞此次派出歷史上最大規模的經貿代表團訪華，願同中方進一步深化經貿、旅遊、科技創新等領域務實合作。斯方願同中方在聯合國等多邊框架下加強協調配合，共同應對全球性挑戰。

2024年4月17日中國國家副主席韓正在北京人民大會堂會見斯洛文尼亞副總理兼外長法永。（新華社）

同日，中國國家副主席韓正在北京人民大會堂會見法永。

韓正表示，中方高度重視發展中斯友好合作關係，願同斯方共同落實好兩國元首達成的重要共識，密切雙方交往，鞏固政治互信，不斷拓展雙邊務實合作的深度和廣度，加強國際協作，實現共同發展。斯洛文尼亞是中國在歐盟內的好朋友、好夥伴，相信斯方將為推動中歐關係與合作發揮積極建設性作用。

王毅2月的慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話時說，愈來愈多有識之士認識到，不合作才是最大的風險，誰試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，誰就將犯下歷史錯誤。

在2023年1月與到訪的比利時外長拉比卜會面時，王毅說，保護主義沒有前途，泛化「去風險」只會帶來更大風險。