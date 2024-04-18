王毅：反對以「去風險」為名搞「去中國化」
撰文：許懿安
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中國外交部長王毅在會見到訪的斯洛文尼亞外長法永時強調，中國反對以「去風險」為名搞「去中國化」。
據中國外交部網站消息，中共政治局委員、中國外交部長王毅4月17日在北京同斯洛文尼亞副總理兼外長法永舉行會談。
王毅說，當今世界進入動盪變革期，熱點問題此起彼伏，不確定性不穩定性明顯增多。面對變亂交織的國際形勢，中方願同斯方進一步增進相互信任，共同倡導踐行真正的多邊主義。
王毅指出，中國正以高質量發展推進中國式現代化，將為包括斯洛文尼亞在內的世界各國提供新的機遇。
王毅強調，中方反對以「去風險」為名搞「去中國化」，呼籲中斯要共同維護自由貿易，堅持相互開放，反對保護主義，拓展互利合作，並希望斯方給予中國企業公平、公正、非歧視性待遇。他也歡迎斯企業赴華投資興業、深耕中國市場，中方將提供良好營商環境，實現互利共贏。
根據中方新聞稿，法永說，斯洛文尼亞此次派出歷史上最大規模的經貿代表團訪華，願同中方進一步深化經貿、旅遊、科技創新等領域務實合作。斯方願同中方在聯合國等多邊框架下加強協調配合，共同應對全球性挑戰。
同日，中國國家副主席韓正在北京人民大會堂會見法永。
韓正表示，中方高度重視發展中斯友好合作關係，願同斯方共同落實好兩國元首達成的重要共識，密切雙方交往，鞏固政治互信，不斷拓展雙邊務實合作的深度和廣度，加強國際協作，實現共同發展。斯洛文尼亞是中國在歐盟內的好朋友、好夥伴，相信斯方將為推動中歐關係與合作發揮積極建設性作用。
王毅2月的慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話時說，愈來愈多有識之士認識到，不合作才是最大的風險，誰試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，誰就將犯下歷史錯誤。
在2023年1月與到訪的比利時外長拉比卜會面時，王毅說，保護主義沒有前途，泛化「去風險」只會帶來更大風險。