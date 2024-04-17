特朗普掩口費刑事案第二日庭審　暫選出7名陪審員

美國前總統特朗普（Donald Trump）首宗刑事官司4月16日進入第二天庭審，繼續遴選陪審團，暫選出7名陪審員。據指出，共有500名候選陪審員，首日96人被安排出庭，當中約60人被排除後，餘下人選於16日繼續接受評估，期間特朗普不時打呵欠。法官同警告律師，不會容忍任何恐嚇候選陪審員的行為，批評特朗普在人選接受提問時曾發聲抱怨。



被選中的陪審員包括一名原來自愛爾蘭的男子，他稱喜歡所有戶外活動，以及愛看微軟全國廣播公司節目（MSNBC）和霍士新聞（Fox News）。另外包括一名腫瘤科護士，她稱喜歡到公園遛狗；以及一名公司律師等。

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因向成人電影女星支付掩口費，而衍生涉嫌偽造商業紀錄的刑事官司，是特朗普被控4宗刑事案中首宗開審。他16日早上抵達法庭後向記者發表講話，稱這次審判是「恥辱」。他現在應該在其他州出席競選活動，而不是出庭。 他再次批評總統拜登（Joe Biden）藉起訴阻礙他贏得選舉，但不會成功。

控辯雙方須選出12名陪審員，另加6名候補的陪審員，估計將耗時整個星期。此案審理預計須時約6週至8週，每週三休庭，另4月29日也不開庭。

2024年4月16日，法庭素描顯示，美國前總統特朗普（Donald Trump）於遴選陪審團期間閉目養神。（Reuters）

前一日有96名候選陪審員被傳召出庭，約有一半稱無法公平審理而被排除；另至少9人因其他原因無法擔任。餘下人選16日繼續接受評估，但開庭不久已至少5人被排除，理由包括持偏見或日程安排有衝突。分析認為，要成功遴選陪審團恐非常困難。

候選陪審員須回答評估問卷上的42條問題，當他們逐一宣讀答案時，特朗普有時打呵欠。

另外，最高法院將於4月25日聽取關於總統豁免權問題，以及特朗普是否在選舉干預案中免受起訴的辯論，有可能影響他被起訴的所有官司。