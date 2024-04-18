如美英有任何羞恥心　應歡迎巴勒斯坦加入聯合國

本週，美國和英國有機會透過歡迎巴勒斯坦成為聯合國第194個成員國來糾正數十年來在巴以衝突中公然的地緣政治錯誤。美國和英國透過不間斷的干涉和帝國主義的傲慢對中東造成的破壞比其他國家都嚴重。本週他們有機會做出一些彌補。



作者：美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）



共有139個國家已經承認巴勒斯坦國，佔聯合國成員國的三分之二以上。幾個歐洲國家很快就會加入名單。然而，美國迄今一直阻止巴勒斯坦加入聯合國，而英國則始終緊跟著美國的領導。兩國都無情地支持以色列對巴勒斯坦的種族隔離統治，並且目前正在積極支持 以色列對加沙的可怕破壞

本週，很可能是在周五，聯合國安理會將投票支持巴勒斯坦加入聯合國——如果美國和英國不再用否決權阻止的話。早在2011年，巴勒斯坦就獲得了安理會成員資格，但美國卻強迫巴勒斯坦接受「觀察員」地位，並承諾很快將正式成為安理會成員，這又是美國的欺騙。

伊以衝突：2024年4月15日，聯合國安理會就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議。聯合國秘書長古特雷斯在講話中敦促各方保持最大限度的克制。（新華社）

世界上沒有哪個國家比英國和美國對中東造成的破壞更多。從1880年代到1950年代，英國對埃及進行了數十年的控制。它在第一次世界大戰期間三次欺騙性地承諾了奧斯曼帝國中東的重疊部分：向法國人（在《賽克斯-皮科協定》Sykes-Picot Agreement 中）、向阿拉伯人（在《麥克馬洪-侯賽因通訊錄》McMahon–Hussein Correspondence） 和向猶太復國主義者（在《貝爾福協議》Balfour Declaration 聲明），聲稱首先分配不屬於他們的東西。

第一次世界大戰後，英國在新成立的國際聯盟的所謂託管下佔領了巴勒斯坦，而法國則獲得了對黎巴嫩和敘利亞的託管。英國在1947年讓巴勒斯坦陷入一片混亂，但在1956年與法國和以色列聯手入侵埃及，繼續進行無情的干涉。

二戰後，美國接續英國的腳步，首先在1953年與英國一起參與軍情六處和中央情報局推翻伊朗總理穆罕默德·摩薩台（Mohammad Mosaddegh）的行動，然後繼續從事中央情報局領導的包括阿富汗在內的政權更迭行動。在整個戰後時期，美國一直是以色列和巴勒斯坦之間主要的不​​誠實斡旋者，例如呼籲2006年舉行巴勒斯坦立法選舉，但在哈馬斯贏得選舉後卻抵制並試圖推翻哈馬斯。

1月10日，布林肯在約旦河西岸大城拉姆安拉（Ramallah）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。（Reuters）

2011年，當巴勒斯坦申請加入聯合國並獲得安理會成員委員會支持時，美國卻讓巴勒斯坦等待並接受觀察員地位，並承諾很快就會成為正式會員國。這又是一個謊言。

儘管多年來聯合國安理會多項 決議呼籲以兩國解決方案解決巴以衝突，但內塔尼亞胡領導的以色列政府公然拒絕建立獨立的巴勒斯坦國。現任內塔尼亞胡內閣包括貝扎萊爾·斯莫特里奇和伊塔馬爾·本·格維爾等右翼極端分子，他們公開呼籲進行種族清洗西岸和加沙地帶，建立一個從約旦河到地中海的大以色列。然而，儘管以色列無情挑釁、例行殺害巴勒斯坦人（俗稱「割草」）、一再違反聯合國安理會，以及現在加沙的屠殺，美國和英國仍然堅定支持以色列、反對巴勒斯坦。

問題在於，美國和英國此時是否還有理智和羞恥心。他們可能認為他們透過阻止巴勒斯坦加入聯合國來支持以色列，但事實是，由於以色列政府的極端主義、對巴勒斯坦人民的令人震驚的暴力及其種族隔離統治，以色列比以往任何時候都更加孤立和危險。自去年秋天戰爭爆發以來，官方統計有33,000名巴勒斯坦人死亡，但實際死亡人數要高得多，還有數萬人仍被埋在廢墟下，或因食物、水和醫療保健的極度匱乏而死亡。

唉，近日來，美英的雙重標準和謊言暴露得淋漓盡致。 4月1日，美國和英國堅決拒絕譴責 以色列對伊朗駐敘利亞大馬士革外交官邸的公然非法轟炸，但 兩週後伊朗反擊時又予以激烈譴責。這種荒唐的雙重標準讓美國和英國在世界其他國家眼中就像是粗魯的惡霸。

2024年4月14日，聯合國安理會成員在紐約總部就中東局勢舉行會議。（Reuters）

在英國和美國對中東進行了一個多世紀的干預之後，現在是誠實地面對事實和解決方案的時候了。最重要的是，歡迎巴勒斯坦成為聯合國會員國，根據國際法實施兩國解決方案，是以色列和巴勒斯坦通往和平、正義和安全的道路。

世界上大多數國家都熱情支持這個解決方案。這只是英國和美國是否會否決的問題。現在是對中東造成最大破壞的兩個大國支持真正和平之路的時候了，歡迎巴勒斯坦成為聯合國主權成員國，而不是在以色列強硬​​派永遠阻止的某個傳說中的未來。

"If the US and UK Have Any Shame, They Will Welcome Palestine as a UN Member State"（17/4/2024）刊登於Common Dreams, 香港01編譯