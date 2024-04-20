印度馬拉松式選舉開鑼　經濟牌不夠亮　莫迪如何突圍而出？

印度大選4月19日開始分階段投票，近10億選民將在一個多月內決定現任總理莫迪能否3度登上總理寶座。莫迪最大的「招牌」是經濟發展成果。然而有媒體和專家指出，莫迪政府的經濟成績並非如宣傳般亮眼，發展成果也未真正惠及底層民眾。



莫迪政府2014年上台後提出「印度製造」戰略，但製造業對印度經濟增長的貢獻並不大。莫迪政府原本設想的目標是，製造業在GDP中的佔比到2022年能從2015年的16％提升至25％。然而，這一比重在2022年是13％。

製造業的實質衰退導致印度失業率居高不下。據《印度教徒報》報道，印度「發展中社會研究中心」通過對印度1萬名選民進行調查，發現27％的受訪者最關心失業問題；其次是物價上漲，佔23％。

上述調查中，62％的受訪者認為，過去五年，找工作變得更困難。當前印度服務業普遍存在「過量僱傭」，即兩到三人從事原本只需要一個人的工作。

圖為2024年4月14日，印度總理莫迪在人民黨 (BJP) 選舉宣言發布會上向支持者講話。(Reuters)

底層農民更是因為未能從改革和經濟發展中獲益，發起「進軍德里」的抗議，要求政府明確農作物的最低價格，為老年人提供養老金，並免除農民的債務。

印度著名歷史學家古哈（Ramachandra Guha）預測，為了勝選，莫迪政府將不得不更加依靠「印度教民族主義」。美國有分析人士指出，衝擊第三個任期，莫迪的綱領明顯帶有「印度教民族主義色彩」。

莫迪2014年、2019年兩度出任總理。在前兩次大選中，印度人民黨均獲勝，拿下席位分別為282席和303席。印度人民黨及其盟友這次大選目標是拿下400多個席位。