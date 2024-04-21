美國佛州禁中國人買屋買地　法律戰上訴法院再開打

美國佛羅里達州（Florida）限制中國移民在當地置業及買地的、名為SB 264的州法例正面對法律挑戰。美國第11巡迴上訴法院4月19日就此聽取口頭辯論，代表4名中國移民及一間主要服務華人的地產公司的律師稱，這禁令是歧視性的。



根據美國民權聯盟（American Civil Liberties Union），他們的代表律師將指此法違憲，並要求美國第11巡迴上訴法院2月1日做出臨時裁決、叫停對其中2名原告執行該法律後，「更廣泛地」令此法不能執行。

法院最終可能裁定此法違憲、聯邦法律有優先性，而且指它違反《公平住屋法》（Fair Housing Act）。但這個裁決或需時數月才能做出。

佛州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）2023年5月對這項法令簽署，7月起生效。它禁止在中國「定居」而且並非美國公民或綠卡持有者在該州購買房產或土地。

德桑蒂斯是在2023年競逐美國共和黨總統候選人提名資格時宣傳這法例。他在2024年1月21日宣布退選。

圖為當時仍未退出競逐美國共和黨總統候選人提名資格的佛州州長德桑蒂斯。他在美國南卡羅來納州默特爾灘（Myrtle Beach）舉行南卡州初選前，他2024年1月20日在當地訪問期間發表講話。（Reuters/Randall Hill/File Photo）

法例禁止中國公民在敏感區域購買物業和土地，任何人或地產公司在知情情況下向受限人士出售物業和土地，都會構成重罪。

敏感區域包括軍事設施、機場、海港、水和廢水處理廠、天然氣和石油加工設施、發電廠、太空港和電訊中央交換局等基建設施附近地區。

禁令適用於古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的公民，但違法的中國公民會面臨最嚴厲的處罰，其他國家公民這樣做，面臨的處罰將較輕。

在佛州買屋買地的中國公民可能面臨最高入獄5年的刑罰，賣家可能面臨最高入獄1年的刑罰，雙方都可能被罰款數千美元。