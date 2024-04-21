美國佛州禁中國人買屋買地 法律戰上訴法院再開打
撰文：許懿安
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美國佛羅里達州（Florida）限制中國移民在當地置業及買地的、名為SB 264的州法例正面對法律挑戰。美國第11巡迴上訴法院4月19日就此聽取口頭辯論，代表4名中國移民及一間主要服務華人的地產公司的律師稱，這禁令是歧視性的。
根據美國民權聯盟（American Civil Liberties Union），他們的代表律師將指此法違憲，並要求美國第11巡迴上訴法院2月1日做出臨時裁決、叫停對其中2名原告執行該法律後，「更廣泛地」令此法不能執行。
法院最終可能裁定此法違憲、聯邦法律有優先性，而且指它違反《公平住屋法》（Fair Housing Act）。但這個裁決或需時數月才能做出。
佛州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）2023年5月對這項法令簽署，7月起生效。它禁止在中國「定居」而且並非美國公民或綠卡持有者在該州購買房產或土地。
德桑蒂斯是在2023年競逐美國共和黨總統候選人提名資格時宣傳這法例。他在2024年1月21日宣布退選。
法例禁止中國公民在敏感區域購買物業和土地，任何人或地產公司在知情情況下向受限人士出售物業和土地，都會構成重罪。
敏感區域包括軍事設施、機場、海港、水和廢水處理廠、天然氣和石油加工設施、發電廠、太空港和電訊中央交換局等基建設施附近地區。
禁令適用於古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的公民，但違法的中國公民會面臨最嚴厲的處罰，其他國家公民這樣做，面臨的處罰將較輕。
在佛州買屋買地的中國公民可能面臨最高入獄5年的刑罰，賣家可能面臨最高入獄1年的刑罰，雙方都可能被罰款數千美元。