美國上訴法院叫停佛州限制中國人買地買樓禁令

佛羅里達州自2023年5月起新法生效，禁止在中國「定居」而且並非美國公民或綠卡持有者在該州購買房產或土地。美國第十一巡迴上訴法院2月1日就佛羅里達州（Florida）就此做出臨時裁決，叫停它的執行。



兩名原告在這項法律通過時正在購買佛州的房產。法院今次做出的判決，阻止執行禁止中國公民在該州擁有房屋或土地的禁令。

法官稱，涉案的個人可能會在有關訴訟案勝訴。

原告代表律師貝薩妮・李（Bethany Li）說在佛州這項禁令中，特別針對中國公民，這是違反美國憲法。她說的裁決應是對其他正在考慮通過類似種族主義法案的州份發出警告。

美國佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）2024年1月5日在愛荷華州錫達福爾斯（Cedar Falls）發表演說。（Reuters）

佛州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）2023年5月對這項法令簽署生效。法例禁止中國公民在敏感區域購買物業和土地，任何人或地產公司在知情情況下向受限人士出售物業和土地，都會構成重罪。

敏感區域包括軍事設施、機場、海港、水和廢水處理廠、天然氣和石油加工設施、發電廠、太空港和電訊中央交換局等基建設施附近地區。

禁令適用於古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的公民，但違法的中國公民會面臨最嚴厲的處罰，其他國家公民這樣做，面臨的處罰將較輕。