王毅訪柬埔寨晤首相洪馬內 冀兩國增進信任深化互利合作
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅4月22日繼續訪問柬埔寨，並與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）會面。王毅指出，雙方正積極落實兩國領導人達成的重要共識，中柬「鑽石六邊」合作架構全面走實，「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設不斷推進，基礎設施、產能合作等重大項目建成運營，給兩國人民帶來切實利益。中方願同柬方落實好新版構建命運共同體行動計劃，增進相互信任支持，深化互利合作。
王毅表示，柬埔寨新一屆政府順利開局、積極作為，經濟快速穩健發展，民生持續改善，國際地位進一步提高，作為好朋友、好夥伴，中方感到由衷高興。首相本人傳承中柬友好，繼往開來，就任後選擇中國作為首訪國家，應邀出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，顯示了推進對華合作的堅定意願，為中柬關係發展作出積極貢獻。
洪馬內表示，柬埔寨對華政策始終如一，對華友好堅定不移，在台灣、涉港、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，積極參與「一帶一路」，支持三大全球倡議。相信中方能夠感受到柬新政府對華合作的熱情和積極性。柬方願同中方加強各領域合作，歡迎更多中國企業來柬投資，推動更多重大項目落地，密切多邊事務中的協調配合，不斷豐富柬中命運共同體的內涵。
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