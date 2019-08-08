美國Rapper Yung Miami陀B遇槍擊　前男友獄中揚言：打爆佢個肚

美國東部時間6日凌晨，26歲的美國女饒舌歌手Yung Miami在Miami Circle House Studios附近，於Benz車中遭遇槍擊。

幸運的是，這場槍擊沒有任何人受傷。Yung Miami在向警方描述遇險的過程中表示，她在車上等紅綠燈時，後面的車輛傳來槍響，對方沒有開燈，因此看不清兇手的樣子，大約開了16槍，第一粒子彈就擊中她的備用輪胎，幸好她沒有受傷。實際上，Yung Miami在6月宣布懷有第二胎，雖然沒有講明具體懷有幾個月，但差點一屍兩命，非常驚險。

Yung Miami在6月宣布懷有第二胎。（Instagram@yungmiami305）

當地警方表示，目前尚未鎖定嫌疑人，但據外媒報道，Yung Miami的前男友，美國饒舌歌手Kodak Black現在因被控強暴而入獄，上星期在獄中Freestyle的歌詞中提到Yung Miami懷孕的相關信息：「I bought Yung Miami a ring, she bought an 808 baby/When I see her, I'ma hit that bitch in her stomach.」（我向Yung Miami求婚，她卻懷有808的孩子，當我看到她，我一定要打爆她的肚子。）看似感覺受到背叛。

年僅22歲的美國饒舌歌手Kodak Black一直爭議不斷。（Instagram@kodakblack）

Yung Miami原名Caresha Romeka Brownlee，是美國女子組合City Girls成員，另一名成員叫JT（Jatavia Shakara Johnson），兩人曾與加拿大歌手Drake合作，出演他的熱門歌曲《In My Feellings》MV，今年還同Cardi B合作歌曲《Twerk》。