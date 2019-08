美國Rapper Yung Miami陀B遇槍擊　前男友獄中揚言：打爆佢個肚

美國東部時間6日凌晨,26歲的美國女饒舌歌手Yung Miami在Miami Circle House Studios附近,於Benz車中遭遇槍擊。

幸運的是,這場槍擊沒有任何人受傷。Yung Miami在向警方描述遇險的過程中表示,她在車上等紅綠燈時,後面的車輛傳來槍響,對方沒有開燈,因此看不清兇手的樣子,大約開了16槍,第一粒子彈就擊中她的備用輪胎,幸好她沒有受傷。實際上,Yung Miami在6月宣布懷有第二胎,雖然沒有講明具體懷有幾個月,但差點一屍兩命,非常驚險。

Yung Miami在6月宣布懷有第二胎。(Instagram@yungmiami305)

當地警方表示,目前尚未鎖定嫌疑人,但據外媒報道,Yung Miami的前男友,美國饒舌歌手Kodak Black現在因被控強暴而入獄,上星期在獄中Freestyle的歌詞中提到Yung Miami懷孕的相關信息:「I bought Yung Miami a ring, she bought an 808 baby/When I see her, I'ma hit that bitch in her stomach.」(我向Yung Miami求婚,她卻懷有808的孩子,當我看到她,我一定要打爆她的肚子。)看似感覺受到背叛。

年僅22歲的美國饒舌歌手Kodak Black一直爭議不斷。(Instagram@kodakblack)

Yung Miami原名Caresha Romeka Brownlee,是美國女子組合City Girls成員,另一名成員叫JT(Jatavia Shakara Johnson),兩人曾與加拿大歌手Drake合作,出演他的熱門歌曲《In My Feellings》MV,今年還同Cardi B合作歌曲《Twerk》。