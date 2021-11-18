Young Dolph逝世︱美國36歲饒舌歌手買曲奇餅時遭槍擊喪命

撰文：洪怡霖
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美國饒舌歌手Young Dolph（原名為Adolph Robert Thornton Jr）11月17日逝世，終年36歲。他在田納西州孟菲斯（Memphis）一間餅乾店內遭人開槍擊斃。警方仍在調查事件，暫未作出拘捕行動。

孟菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）17日公布這宗槍擊案。警方聲明指，事發於17日下午12時24分，受害男子中槍身亡。市長斯特里克蘭（Jim Strickland）其後在Twitter證實死者為Young Dolph。

Young Dolph過去數年遭遇多次槍擊事件。他名下一部防彈越野車2017年在北卡羅來納州（ North Carolina）遭100粒子彈擊中後，以此為靈感創作名為100 Shots的歌曲，同年又於洛杉磯遭遇另一宗槍擊案。

美國饒舌歌手Young Dolph於2020年在亞特蘭大演出。（AP）
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他2016年發布專輯孟菲斯之王（King of Memphis）成名，2020年發行的專輯Rich Slave更是登上「Billboard200」第4名。

事發地點是一間名為Makeda的牛油曲奇餅乾店。這間商店6天前才在Instagram發布有Young Dolph的宣傳影片。短片顯示他站在私家車旁邊，稱他每天回家經過這間店時都要停下來買朱古力曲奇。

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