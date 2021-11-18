Young Dolph逝世︱美國36歲饒舌歌手買曲奇餅時遭槍擊喪命

美國饒舌歌手Young Dolph（原名為Adolph Robert Thornton Jr）11月17日逝世，終年36歲。他在田納西州孟菲斯（Memphis）一間餅乾店內遭人開槍擊斃。警方仍在調查事件，暫未作出拘捕行動。



孟菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）17日公布這宗槍擊案。警方聲明指，事發於17日下午12時24分，受害男子中槍身亡。市長斯特里克蘭（Jim Strickland）其後在Twitter證實死者為Young Dolph。

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends. — Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021

Young Dolph過去數年遭遇多次槍擊事件。他名下一部防彈越野車2017年在北卡羅來納州（ North Carolina）遭100粒子彈擊中後，以此為靈感創作名為100 Shots的歌曲，同年又於洛杉磯遭遇另一宗槍擊案。

美國饒舌歌手Young Dolph於2020年在亞特蘭大演出。（AP）

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他2016年發布專輯孟菲斯之王（King of Memphis）成名，2020年發行的專輯Rich Slave更是登上「Billboard200」第4名。

事發地點是一間名為Makeda的牛油曲奇餅乾店。這間商店6天前才在Instagram發布有Young Dolph的宣傳影片。短片顯示他站在私家車旁邊，稱他每天回家經過這間店時都要停下來買朱古力曲奇。