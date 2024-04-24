日本ANA全日空客機降落驚現白煙：機上200人無恙　一條跑道封閉

日本放送協會（NHK）4月24日稱，當地時間4月24日下午時5時40分左右，全日空航空公司一架客機在北海道新千歲機場着陸時「機翼一度冒煙」。機上合計213名的乘客和機組人員沒受傷，事件亦沒造成明顯的混亂。



受事件影響，新千歲機場兩條跑道中有一條關閉，飛機只能在另一條跑道升降。

有網民將電視新聞畫面拍下，可見客機落地後冒煙的情況：

駕駛艙內有一則訊息顯示，客機液壓體統有問題問題。身在飛機上一名NHK員工稱，機上有廣播稱，因有液體泄漏而進行檢查，但不存在起火風險。飛機經檢查後，被發現部份零件出現漏油現象。

迄今飛機尚未被發現有燃燒的迹象，出現白煙的情況被視為是油品汽化的情況。

▼NHK在當地時間下午6時左右拍攝的影片中，可見多輛消防車在全日空客機周圍待命。

【延伸閱讀】全日空ANA空姐超專業！乘客快趕不及 腳踏高踭鞋幫拎行李狂奔1km（點圖放大瀏覽）：

+ 10

【延伸閱讀】瘋傳ANA全日空空姐「神級服務」 網民狂讚體貼（點圖放大瀏覽）：

+ 22

【延伸閱讀】行內人揭秘「空姐較易嫁畀有錢人」3大原因 高顏值只是其中之一（點圖放大瀏覽）：