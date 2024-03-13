瘋傳ANA全日空空姐「神級服務」　網民狂讚體貼：日航完全沒法比

春季幾乎是日本高三生的大考季，為了考上心目中的理想大學，不少考生必須搭乘飛機遠赴考場。



一位日本女高中生就在網上發文，表示自己在考試結束後搭上返家的飛機，正當她沮喪的啜泣時，空姐竟遞來了一包糖果，裡面更附上一張手寫的紙條，鼓勵原PO「一路走來辛苦了」。

暖心的故事吸引逾1,470萬次查看，網友也紛紛讚嘆，「她這樣做我會哭得更厲害」、「去日本真的要選ANA，天花板級別（形容實力達到最高級別，無法被超越）」。

貼文點閱逾1400萬次 小紅書也瘋傳（點圖放大閱讀）：

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一位日本網友在X平台（前身為推特）上發文，表示自己結束考試後，在搭乘飛機回家的路上忍不住啜泣，但這時卻獲得一份意外的禮物，「ANA的空姐給了我一包糖果」。

原PO發出一張照片，原來這位空姐遞給她的糖果裡，還附上一張手寫的紙條，鼓勵原PO「一路走來真是辛苦了，為了今天這一天，忍耐放棄自己的興趣與想做的事，做了許多的努力」、「首先請稍作休息，多愛自己一點，衷心期盼幸運降臨在妳身上」。

原PO補充留言表示，可能是因為自己穿著制服，才被空姐認出是考生，她也提到「非常感謝2月27日從羽田飛往長崎的最後一班航班的ANA空姐。雖然不知道會不會看到，但真的很感謝支持我的班導師、以及一起為理科三類入學考試而奮鬥的朋友們」。

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推文曝光後，引來逾1,470萬次查看，並有超過27萬人點讚，網友紛紛向原PO喊話「辛苦了」，並讚嘆兩人的溫暖故事：

「暖心的糖果，比任何昂貴的和菓子或食物都更有價值」

「考試辛苦了」

「她真是個好人，如果她這樣做，我一定會哭得更厲害」

「真希望這能引起全日空高層的注意，讀了這則推文，讓我的心裡暖暖的」

「她的體貼創造了一段難忘回憶」

「痛哭是努力的證據喔！希望今後那個努力能得到回報，能有很多開心而哭泣的事情，辛苦了」

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該推文也被轉至小紅書，大陸網友則議論起ANA的暖心服務，直呼：

「原來ANA這麼貴是有理由的」

「ANA服務真的屌打日航」

「這語氣真的很日本人」

「去日本真的要選ANA，天花板級別」

「從大陸回到日本的時候，沉浸在與家人分離的憂傷中掉眼淚，ANA的空服員也關切的給我遞來一包衛生紙和一包糖」

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