周受資回應TikTok被迫自母企剝離：我們哪兒也不去

美國眾議院通過法案要求字節跳動將TikTok剝離，否則將禁止TikTok，美國總統拜登星期三（4月24日）簽署該項法案後，TikTok CEO 周受資發布影片強調，「我們哪兒也不去」（We aren't going anywhere）。



根據路透社報道，周受資在TikTok上表示，TikTok將繼續在法庭上替用戶的權利而戰，「事實和（美國）憲法都站在我們這邊，我們預計再次獲勝。請放心，我們哪兒也不會去。」

周受資在影片中呼籲用戶分享使用TikTok的故事，講述TikTok如何改善了他們的生活。他說：「別搞錯了，這是一項禁令，對TikTok的禁令，對你和你聲音的禁令。」周受資強調，TikTok將繼續運營，因為公司正在挑戰這些限制。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

美國眾議院上星期六（20日）批准一項旨在迫使TikTok從中國母公司字節跳動剝離的法案，這項法案要求TikTok必須在一年內出售該平台，否則將被禁止繼續在美國應用程式市場內運作。

眾議院表決通過後，TikTok公司隨即發聲明稱：「不幸的是，眾議院利用重要的外國和人道主義援助的幌子，再次阻礙一項將踐踏1.7億美國人（約佔美國一半人口）言論自由權的禁令法案，摧毀700萬家企業，並關閉一個每年為美國經濟貢獻240億美元的平台。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

