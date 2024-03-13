周受資赴美國遊說國會議員　反對通過TikTok剝離議案

中國短片平台TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資星期二（3月12日）前往美國國會，遊說議員反對通過強賣TikTok議案。



綜合彭博社和路透社報道，儘管美國共和黨籍前總統特朗普（Donald Trump）對禁用TikTok的態度模糊，共和黨掌握多數的眾議院星期三（3月13日）仍很可能通過這項強賣TikTok的議案。

來自賓夕法尼亞州的民主黨參議員費特曼（John Fetterman）說，他是TikTok接觸過的人之一。「我跟他們說了，而且說的很清楚，我會投贊成票，所以你們是在浪費時間。」

知情人士透露，如果美國迫使字節跳動剝離TikTok的舉措成功立法，那麼這間應用程式公司打算用盡法律層面的手段去挑戰，之後才考慮以任何形式剝離。

知情人士稱，出售TikTok將是字節跳動的最後選擇。

圖為TikTok位於美國加州卡爾弗市（Culver City）的辦公大樓，攝於2023年4月26日。（Reuters）

美國眾議院能源與商業委員會3月7日以50-0全票通過要求字節跳動在約6個月內剝離TikTok的法案，否則該應用程式在美國將面臨禁令。法案預計3月13日早上10時左右由眾議院表決，法案須獲三分之二議員支持才能過關。如果法案在眾議院過關，下一步就交由參議院表決。

總統拜登（Joe Biden）已表明，若法案獲美國國會通過，他將簽署成法。但這項議案能否在參議院通過仍有不確定性，一些參議員希望採取不同做法。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）星期二出席眾議院情報委員會聽證會時說，「不能排除」中國將利用TikTok影響2024年美國總統選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

