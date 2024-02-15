TikTok周受資赴美國會作供　新加坡駐美大使：過分盤問或影響觀感

針對TikTok新加坡籍行政總裁周受資早前在美國國會被追問和中國共產黨的關聯，新加坡駐美國大使呂德耀指，這種質詢如果太過分，可能破壞國際社會對美國的看法。



1月底，美國國會參議院司法委員會召開聽證會，指責社交媒體公司未有力應對社媒平台對兒童的有害影響，周受資與其他四家社媒公司高管接受質詢。期間，共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）翻覆盤問周受資。

呂德耀星期二（2月13日）在華盛頓國際貿易協會會議上接受香港《南華早報》提問時說，這樣的質詢如果太過分，「可能會破壞世界不同地區對美國的印象和理解，不僅僅是在亞洲，也不一定只在新加坡」。

聽證會上，儘管周受資多次表明是新加坡人，科頓仍一再質問他是否同時擁有其他國家國籍、是否曾申請美國國籍、是否與中共有任何聯繫。相關視頻在社媒瘋傳。有網友稱，這種質詢反映出美國官員的無知，把所有華裔都視為中國人。

TikTok行政總裁周受資1月31日到美國參議院司法委員會上作供。 (REUTERS)

呂德耀說，新加坡從兩個角度看待科頓和周受資的緊張交鋒。一是美國政治人物試圖在選舉期安撫國內民眾；二是美國對於中國本土和出海公司掌握大量關於美國公民，且可能涉及敏感資料的數據心存顧慮，而且這種擔憂已根深蒂固。

TikTok是中國大型互聯網科技公司字節跳動（ByteDance）旗下短視頻應用，在美國擁有超過1億5000萬月度活躍用戶。

不過，美國官方對這款應用感到擔憂，擔心它可能幫助中國政府獲取美國用戶數據。2020年，TikTok決定將總部遷往新加坡。

呂德耀呼籲美國在對國家安全議題的敏感性和美國希望向他國展示的整體形象之間，尋得平衡。

呂德耀也說，科頓曾經訪問新加坡，而新加坡對科頓給予了高度評價。

本文獲《聯合早報》授權轉載

