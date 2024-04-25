馬來西亞考慮開賭助重振碧桂園森林城市？　總理安華：傳言是假的

彭博社4月24日引述消息稱，馬來西亞政府在初步討論讓碧桂園（2007）位於馬來西亞柔佛州的項目「森林城市」（Forest City）開設賭場，協助重振這個千億美元地產項目。馬國總理安華（Anwar Ibrahim）4月25日公開否認有關傳聞。



報道引述消息人士稱，安華上週與成功集團創辦人陳志遠以及雲頂集團主席林國泰會面，討論此事。據悉，馬來西亞國家元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）也有派代表出席。

倘成事，這將會馬來西亞第二個賭場。但安華25日出席房地部及通訊部聯辦的開齋節門戶開放活動時否認有傳聞。他將雙臂交叉放在胸前並說：「提到的賭場牌照課題是騙人的，不對的。」

他說：「不是真的，不是真的。賭場牌照……這是個謊言。」

圖為2023年8月23日，馬來西亞柔佛州新山市，碧桂園森林城市項目住宅公寓的傍晚景色。（Reuters）

「森林城市」是碧桂園於2015年在馬來西亞與柔佛州政府合作的項目，發展總值約1000億美元。項目由4座人造島嶼組成，總面積1,386公頃，相當於3個聖淘沙島。

報道稱，易卜拉欣控制着碧桂園合資公司逾20%的股權，預計王室成員或最高元首代理人亦可能被邀請入股賭場，而碧桂園亦希望在「森林城市」開設賭場。

易卜拉欣2024年1月上任，任期5年。

彭博社24日報道引述知情人士稱，這只是初步構思，尚不清楚首相安華對興建賭場的最終取態，因這有可能會引起穆斯林的反對。