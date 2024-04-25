中美隔空互撂狠話　布林肯訪中如下油鍋

根據中美元首通話達成的共識，美國國務卿布林肯在4月24日到26日到中國上海和北京訪問。值得注意的是，這次訪問的氣氛非常不好，還尚未出發，中美已經開始互相較勁，布林肯的中國之行將註定是一次尷尬而艱難的旅程。



學過中國歷史的都知道「兩軍交戰不斬來使」，但是中國歷史上同時也留下過許多「斬來使示威」的案例，最常用的做法是在大殿支上一口油鍋，裏面加滿油，下面燃上熊熊大火，威懾來使若不妥就扔進油鍋「烹之」。

當然，歷史上有記載被烹的只有極少極少數，大部分主要是做下馬威用，是一種談判技巧，用來給談判對象施加心理壓力。來使一般情況下也知道對方不會真烹了自己，該說什麼還說什麼，有時候還故意做出要跳油鍋的樣子激將一下對方。一般人們熟悉的劇本是雙方以油鍋開場，唇槍舌劍，最後突然畫風一轉達成協議，賓主一堂，把酒言歡。

考慮到中美關係的矛盾程度和雙方在一系列問題上迥異的立場，這次布林肯訪問中國，最後畫風轉變把酒言歡的可能很小很小，倒是雙方見面前隔空博弈，互撂狠話，已經頗有一些油沸鼎熱的味道。

美國國務卿布林肯（右）4月24日抵達上海展開三天訪華行程，獲美國駐華大使伯恩斯（左）接機。（Reuters）

布林肯這次訪華前，已經放出風聲主要有三大目的。配合達到這三大目的，美方還使出三招：一，要對參與到中俄貿易把為俄羅斯提供金融支持的「一些」中國銀行納入制裁名單限制在國際金融體系的支付能力；二，同時在菲律賓完成部署了中程導彈；三，在印太框架下為台灣提供了合計81.2億美元的軍援預算。此外，參議院還剛剛通過了強制剝離Tiktok的議案並已經提交拜登準備簽署成法。這些都是刀刀見骨的狠招，這架勢可不像是到中國談判的，更像是到吵架絕交的。

怎麼應對這些招數呢？中方的做法是針鋒相對提出「五大目標」，分別是：一，樹立正確認知，讓布林肯扣好中美關係的第一粒紐扣，不能犯顛覆性錯誤；二，加強對話，不要幻想從實力地位出發和中國打交道；三，有效管控分歧，不能在台灣和制裁中國等問題上搞事；四，推進互利合作，不能把芬太尼的鍋都甩給中國；五，共同承擔大國責任，要求美國履行聯合國2728號決議，不能在以岊問題上搞雙重標準，不能把中俄關系與俄烏衝突掛鈎。

仔細看這五條內容就不難發現，除了在氣候、環境、禁毒、人工智能倫理、大熊貓等問題上雙方可能達成一些共識，其它問題可謂條條要了布林肯的命。這些內容，別說布林肯，拜登來了也搞不定。所以，對布林肯來說，這五大目標無異為他設了五口油鍋，哪一口對他都是一番考驗。布林肯認為他有三重金鐘罩護體，跨太平洋迤邐而來想施壓中方讓步，最後他會不會兩手空空而去也很難說！

但是，不管怎樣，能見面終究是好事。談總比不談好，吵架也是一種溝通方式。

（文章轉自微信公眾號杭子牙）