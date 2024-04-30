美大學挺巴示威延燒　網傳警方狙擊手進駐俄亥俄及印第安納兩校

以巴衝突在美國各地大學引發抗議浪潮，哥倫比亞大學、耶魯大學、紐約大學等先後要求警方介入。網上更流傳畫面，俄亥俄州立大學（Ohio State University）和印第安納大學（Indiana University）甚至出現狙擊手。其中俄亥俄州立大學證實，樓頂州警曾換上遠程槍枝。消息傳出後，不少人批評當局反應過度，質疑「要上演屠殺學生的戲碼嗎？」



美國事實查核網站Snopes指出，4月26日，相關畫面在社交媒體上廣泛流傳，指在俄亥俄州立大學，以及印第安納大學伯明頓分校（Indiana University in Bloomington）的樓頂，出現狙擊手身影。兩間大學均有親巴學生在草坪抗議，其中印第安納大學26日更有至少33人被捕。

俄亥俄州立大學的畫面顯示，兩名男子身穿類似軍服、戴著棒球帽，站在校內樓頂。兩人身旁都有個三腳架上。但三腳架上的物體無法清楚辨認。陽光照射下，三腳架上有個看似瞄準鏡的物體。

該校校報《The Lantern》獲校方發言人約翰遜（Ben Johnson）回應，一度以《校方證實樓頂沒有狙擊手》為題作報道，並指樓頂上兩人為州警。但校報隔日撤回報道，並引述約翰遜稱，「屋頂兩人確實換上遠程槍枝」。

Snopes報道稱，無法確認印第安納大學是否駐有狙擊手，校方拒絕回應，並要求媒體直接與州警聯繫。

對於狙擊手進駐校園，網民幾乎一面倒批評，稱「即使不開槍，這也是公然的恐嚇」、「在大學校園看到這樣的景象，令人不寒而慄」，但也有人認為，當局派出狙擊手，可能是考量到安全原因，以防止任何潛在威脅或緊急情況。