日本北海道過山車突停駛　18人驚恐走落40米高樓梯　小學生嚇到喊

位於日本北海道留壽都度假村遊樂園（ルスツリゾート遊園地）4月29日下午發生一宗意外。園內名為「循環循環」（ループ・ザ・ループ）過山車駛至高處時突然停止，車上18人被困。他們在工作人員引導下自約40米高處，沿着緊急樓梯徒步走下去。事件中無人受傷。



根據網站介紹，「循環循環」最快速度為時速90公里，最高點為46米。

管理遊樂場的公司稱，事發於4月29日下午2時，「循環循環」當時載有合計18人，乘客從小學生至60多歲的長者都有。過山車在距離地面約40米高時停止運行。

北海道放送（HBC）29日稱，這意味着煞車點偵測到某種異常並啟動了安全裝置。

營運商決定向管轄北海道的國土交通省報告此事，調查事件起因，並在確認設施安全之前暫停過山車運作。

日本放送協會（NHK）29日稱，他們在工作人員的引導下沿着樓梯離開，約30分鐘內18人全部安全疏散，沒人受傷或不適。

HBC北海道放送29日稱，一名當時帶著2名兒童玩過山車的男子事後現場照片發布，他說：「我們把[過山車座位上的]安全欄拿開，一個接一個地下樓梯。 」他稱沒有獲得任何通知，他不知發生了什麼事。

這名男子說，他就讀小學的兒子一直哭，不斷說着：「很可怕，很可怕」。

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