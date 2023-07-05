美國過山車故障 8人軌道頂端「倒豎蔥」3小時 女童義舉網民盛讚
撰文：許懿安
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美國8名遊客7月2日被倒掛在一列名為「火球」（Fire Ball）的過山車上至少3小時，其中7人為兒童。事件中沒人在受傷。所有人獲救後都送院。
哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）4日稱，發生機械故障的「火球」位於威斯康星州克蘭登鎮（Crandon）。當天是福里斯特郡節（Forest County Festival）最後一天。
Facebook用戶布拉斯（Scott Brass）上載一段影片，顯示在環形軌道的頂端靜止不動的過山車車廂。這過山車是沿着環形軌道運行，它經過軌道頂端時，玩家會被短暫倒吊半空中。
布拉斯說，其中一名受困女孩的表現值得讚揚，她告訴消防員先救較年長的受困人士，「應頒個獎給這位勇氣可嘉的女童」。
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據CBS 58台稱，距離克蘭登約50公里的一支消防隊約40分鐘後到達現場。他們救出所有遊客，協助他們爬上消防車的高架平台，最終返回地面。
消防員科斯蒂奇卡說孩子們雙腿不停地發抖，滿身大汗。
過山車發生故障的原因仍待調查，科斯蒂奇卡說，威州當局不久前檢查過這座過山車。
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