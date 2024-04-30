土耳其男接受植牙險喪命　牙醫太用力「螺絲直插頭骨」場面驚嚇

土耳其傳出一宗恐怖的醫療疏失案！一名40歲男子接受植牙手術，怎料牙醫卻因為用力過猛，竟把螺絲直接「釘入」患者的頭骨！



根據外媒《Haber7》報道，土耳其一名40歲男子拉馬贊耶爾馬茲（Ramazan Yılmaz）因牙齒問題，近日前往尼呂費爾區的一家私人牙醫診所，檢查後醫生指出，患者因牙齒鬆動，必須拔牙並建議植牙。

怎料在植牙過程中，牙醫因為一時用力過猛，竟然把一根螺絲直接釘入患者的頭骨，患者當下痛得快昏倒時，牙醫立刻替他拍攝X光片確認螺絲釘位置，並將他送至醫院。患者被送往醫院後，接受數小時的手術後獲救，並住院幾天才出院。

針對該宗醫療疏失，拉馬贊耶爾馬茲不滿牙醫把他留在醫院後人就走了，更指控牙醫在急救過程中，從未有任何表示，甚至還拒絕退還他所支付的手術費。

面對拉馬贊耶爾馬茲的指控，對此，該名牙醫表示，「這樣的事件是由於醫療併發症而發生」，對於牙醫的說法，拉馬贊耶爾馬茲相當不滿，決定對牙醫提出起訴，並要求退還手術費用。

延伸閱讀：不要沾濕牙刷再刷牙 牙醫揭「超常犯錯誤」 防變黃蛀牙要這樣做

+ 15

延伸閱讀：

女友留宿一晚卻遭房東「加收2000元」！他超不爽 網不挺：你問題

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】