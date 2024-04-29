Cartier鑽石耳環10萬港元變100元 卡地亞標錯價不認帳 判決出爐
撰文：聯合新聞網
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奢華珠寶品牌卡地亞（Cartier）發生標錯價烏龍，一副要價13,000美元（約10萬港元）的18k玫瑰金鑲鑽耳環慘變13美元（約102港元），一名墨西哥醫生見狀快手下單2副，不料卡地亞事後修正價格、反悔不認帳。
該醫生告上墨國消費者保護機構，經歷數月纏鬥，最終醫生維權成功，順利在26日收到卡地亞寄出的2副精品耳環。
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墨西哥醫生瓦拉里爾（Rogelio Villarreal）去年12月逛Instagram，無意間滑到卡地亞廣告，點進去裡面有諸多昂貴精品，唯獨一副18k玫瑰金鑲鑽耳環竟然只要13美元，眼尖的他立即下單2副。
沒想到事後卡地亞拒絕承認瓦拉里爾的訂單，千方百計要取消訂單，從一開始說缺貨，後來致電坦承標價疏失，作為補償將提供退款，並且加送香檳和皮革護照夾。
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不過瓦拉里爾拒絕卡地亞的提案，並且告上墨西哥聯邦消費者保護機構。
三方經過數月調解協商，卡地亞認賠出貨，瓦拉里爾在4月26日終於收到超低價精品耳環，他透露其中一副將送給母親。
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