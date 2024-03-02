印度3俏護士為拍攝跳舞短片　未消毒擅闖手術室惹爭議

印度有間醫院的3名護士日前在值班期間，擅自進到手術室並拍攝跳舞短片，影片在網絡上瘋傳後引起軒然大波，民眾紛紛質疑為何醫院的管理制度如此鬆散，更有人認為這3名護士沒有消毒就進到手術室的行為相當不妥，醫院後續也出面表示已經依照相關規定、將這3名護士開除。



綜合多家印度媒體報道，這起事件發生在恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）賴普爾市（Raipur）的「Dau Kalyan Singh PG醫療中心」，這3名護士2月5日進到手術是拍攝跳舞短片，只見她們穿着加班時著用的綠色服裝、手裏拿着手術用品，開心地看着鏡頭跳舞。

這三名護士的行為真的不能接受！（按圖了解）

這段約15秒的影片後續在社群網路上引發討論，因為依照醫院規定，手術室內是禁止拍照或錄影的，且這3名護士穿着的是不應進入手術室的服裝和涼鞋，疑似未消毒就進到應受嚴格控管的設施，讓醫院的管控受到極大批評。

此外，有報道披露這3名護士的詳細身分，分別為達薩爾（Tripti Dasar）、薩胡（Pushpa Sahu）和庫馬里（Tej Kumari），3人平常都是領取日薪，2月5日當天是趁着值班空檔、擅自進到手術室拍攝，知情人士透露有其他護士見狀、立即出面制止3人的行為，沒想到遭到上述3人的「不當行為」回應。

「Dau Kalyan Singh PG醫療中心」的副院長夏爾馬（Hemant Sharma）在接受媒體採訪時表示當影片在網絡引發爭議時，院方便立刻收到相關投訴，也很快依照相關規定將達薩爾、薩胡和庫馬里開除。

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