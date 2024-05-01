王毅晤阿根廷外長　稱中方願為維護經濟金融穩定提供幫助

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月30日在北京與阿根廷外長蒙迪諾（Diana Mondino）舉行會談，之後並共同會見記者。王毅與蒙迪諾會晤時稱，中方一貫支持阿方為維護經濟金融穩定所作努力，願繼續為此提供力所能及的幫助。



2024年4月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同阿根廷外長蒙迪諾舉行會談。（中國外交部）

王毅會見記者時稱， 雙方會談達成的最重要共識是：無論國內國際形勢發生什麼變化，雙方推進友好的方向不應改變，深化合作的努力需要加強。中方尊重阿根廷人民自己的選擇，祝願阿根廷改革取得成功。相信阿根廷人民一定能克服困難，探索出一條符合自身國情的成功發展道路。

王毅指出，展望未來，中阿要堅持走相互支持、合作共贏的道路。首先要夯實相互信任。在台灣問題、馬島問題等涉及彼此核心利益問題上，繼續堅定相互支持，為兩國推進各領域務實合作築牢根基。

二是要深化互利合作，持續推進高質量共建「一帶一路」，加強發展戰略對接，共享發展紅利，為兩國人民帶來實實在在的福祉。

三是要堅持獨立自主。兩國要秉持獨立自主的外交政策，排除外界干擾和雜音，支持彼此加快發展振興。

四是要堅持團結協作。繼續在聯合國、20國集團、世貿組織等多邊框架下開展更深入交流，推進中拉整體合作，以實際行動推進「全球南方」團結合作。