豐洲市場「吞拿魚王」再破億日圓天價售出　風光背後的黑暗真相

2024年1月5日開春吞拿魚競標於東京豐洲市場（江東區）登場。青森縣大間町的吞拿魚再次獲得「日本第一吞拿魚」殊榮，並以超過1億日圓的高價售出。儘管吞拿魚捕撈給人日進斗金的風光印象，但也並非只有好消息，像去年就發生了隱瞞吞拿魚漁獲事件。筆者至當地進行取材，探究吞拿魚捕撈的現況。



文：川本大吾（時事通信社水產報道部部長）

5日清晨，東京豐洲市場舉行了開春競標會。競標開始前，吞拿魚批發市場的人們為能登半島地震的受災戶默禱，在市場業者彼此寒暄、擊掌儀式後，大約於凌晨5點10分左右吞拿魚競標正式展開。

日本第一吞拿魚爭奪戰約在一分鐘內便分出勝負。來自大間的黑吞拿魚（238公斤）以1億1424萬日圓高價售出，是去年最高價3604萬的三倍以上，也是睽違四年再度超越1億日圓。市場內買氣熱絡，得標者為大型批發商「山幸」，將提供給其合作業者ONODERA GROUP所經營的「銀座小野寺」壽司餐廳使用。

曾發生隱瞞上報漁獲量事件 點圖了解更多被視為業界王者的大間吞拿魚：

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開春競標的絕對王者：大間的吞拿魚

來自青森縣大間的吞拿魚現在儼然是最佳吞拿魚的代名詞。作為日本第一的吞拿魚產地，大間町已建立其無與倫比的穩固地位。自2000年以來，從舊築地市場時代每年新春競標的冠軍吞拿魚幾乎都來自大間，雖然2006年不敵長崎縣壹岐市、2011年不敵北海道戶井町，但仍不減其連續13年奪冠的威風，好比相撲界的橫綱一般氣勢如虹。

歷來拍賣最高價是2019年由經營「壽司三昧」的喜代村以3億3360萬日圓（278公斤）拔得頭籌。這次是搬到豐洲市場後的首次新春競標，也是空前絕後的慶賀競標價。包含今年在內，過去共有四次超越1億圓，全都來自大間。

在聚集了來自全國各地優質海產的豐洲市場內，除了大間，還有同樣位於青森縣下北半島的漁港及八戶市、北海道戶井町、宮城縣氣仙沼市等，他們捕獲的吞拿魚也都有不錯的價格。雖然大間並不是每天都能輕鬆捕獲到最佳品質的吞拿魚，但仍然是新春競標會場上的強勁對手。

2023年虛報捕獲魚類數量的「隱瞞上報漁獲量」事件，判決海產公司員工有罪。有人擔心大間形象會因此受損，不過從今年新春競標會的結果來看，似乎並未造成太大影響。

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洄游季的優質大腹肉及中腹肉

筆者於去年12月中旬走訪當地，了解吞拿魚捕撈現況及其人氣歷久不衰的原因。 位於本州最北端的大間崎一早氣溫便低於零度，凜冽寒風襲來，彷彿預告嚴冬即將來臨。

眼前的津輕海峽連接日本海與太平洋，在黑潮暖流、對馬洋流及親潮（千島寒流）各洋流交會下，相當適合浮游生物繁殖，其豐富的營養價值吸引了各式小魚群或魷魚前來覓食，形成優質的吞拿魚漁場。

每年夏末至一月是吞拿魚的洄游季節，吞拿魚從太平洋北上洄游至津輕海峽。隨著海水溫度下降，魚體內會貯存大量脂肪，因此每年正值寒冬的年底至新春期間正是大間吞拿魚最鮮美的季節。

大間並非津輕海峽唯一能捕獲吞拿魚的漁場。除了下北半島的大畑、奧戶、和尻勞之外，津輕半島的三廄及其對岸的函館、戶井的漁夫，都在同一個海域捕撈吞拿魚。儘管如此，豐洲市場競標者仍對大間吞拿魚品質掛保證表示，「大間漁船上使用破壞魚神經並放血、取出內臟後置入冰塊等保鮮處理方式，自古以來便備受好評。另外，因捕撈配額也比其他人多，未來應該很難出現另一個能取代大間吞拿魚的漁場」。

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儘管海相惡劣無法捕撈吞拿魚，漁港也不擔心

儘管這天風很大，我們仍在上午11點多抵達大間漁港，碼頭邊停靠著許多小船，漁港附近很安靜，沒有人聲鼎沸的熱鬧氣氛。當地漁業協同組合（下稱「漁協」）人員表示，滿載吞拿魚的船隻通常會在中午前到傍晚這段期間回到港口，但因前一天下午開始出現暴風雨，大多數漁船都沒有出海捕魚。

「在年底及1月3日至4日這段期間，即使天候不佳，也有船隻看準捕條大魚好過年的時機而出海捕魚。只要能在1月4日前把漁獲裝箱上卡車，就能趕上5日清晨豐洲市場的新春競標會。但12月中旬左右，漁民還不會把自己逼得太緊，接近年底時每艘船隻都需再調整捕撈配額。」

業界人士經常提到的「捕撈配額」現已成為了解日本吞拿魚捕撈現況的一個重要關鍵字。近年來，為了恢復太平洋的黑吞拿魚資源，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）決議分配各國的總漁獲可捕撈量（TAC）。TAC同樣適用於沿岸漁業，在日本，從2018年開始，根據最近幾年的平均實際漁獲量，依序分配數量給各都道府縣→各漁協→乃至各漁船。換句話說，即使有大量黑吞拿魚洄游經過，也不能想捕多少就捕多少。

以縣市來看，青森縣分配到的捕撈配額最高，2023年捕獲重量超過30公斤的大型魚種約565噸。其中大間漁協分配到221噸，佔比約4成，遙遙領先排名第二位的三廄漁協83噸。捕撈配額越高者，當然越有機會在新春競標會中勝出。換句話說，TAC這項制度讓大間優質吞拿魚的形象更加穩若磐石。

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即使洄游的吞拿魚數量增加也無法捕撈的困境

然而，在當地有很多事情無法只用數字來衡量。幾年前曾經發生「吞拿魚不再洄游至津輕海峽」，使得大間的漁船轉移到太平洋漁場去捕魚的情形，但目前狀況似乎是「大間沿海大量吞拿魚洄游，要多少有多少」（漁業業界人士表示）。

儘管如此，各漁船都必須遵守被分配到的額度。一位小漁船的漁夫苦著臉說道：「每到秋天，甚至可以從陸地上看到吞拿魚在海面彈跳飛躍的情景。不過因為我們船的配額很少，所以必須耐心等候，直到12月吞拿魚累積足夠脂肪後再行捕撈，這樣才能賣到好價錢。」

在這樣的背景下，發生了大間隱瞞上報漁獲量事件。2021年捕撈季期間，有漁民在捕獲吞拿魚後未先上報漁協及青森縣政府，便私自將吞拿魚出售給海產公司。2023年7月，兩家海產公司確定判決有罪，22名漁業從業人員則被判處罰金，這件事也導致青森縣及大間漁協的捕撈配額被削減了一部分。

由於目前吞拿魚數量充裕，令人擔心這類逃避漁業資源管理的私自販售行為會再度發生，除了縣政府盡力指正外，漁協也拚命努力想挽回民眾的信賴。當地漁民指出，「相關漁業業者彼此互相監管更加嚴格，應該不會再出現私自販售的狀況了」。

再這樣下去，我們勢必得放棄我們的漁船了

漁船必須遵守捕撈配額規定，因為這是國際規則，但是實際情況要來得更為複雜。有件事令我印象深刻，那是從大間漁港以外的下北半島漁民那裡聽來的。該漁民忿忿不平又無奈地說道，「大間的配額高應該沒什麼問題，其他漁港過著更加苦哈哈的日子」。

津輕海峽是知名的魷魚漁場，然而近年來魷魚數量卻大幅減少。儘管漁民想透過增加捕撈吞拿魚來緩解不足，但現在又面臨到有如高牆般聳立的捕撈配額限制。「因吞拿魚數量驟增，魷魚幾乎被掠食一空，但我們卻無法捕撈眼前這些吞拿魚，實在太過分了，」他充滿怒氣地說。

由於捕撈配額是依據過往實績來分配數量，因此形成強者恆強的現象，這對新手漁民來說是相當嚴苛的制度。一位在導入TAC制度不久前才買了新船隻的漁民感嘆表示，「明明有那麼多吞拿魚，但我們幾乎沒有分到配額而無法捕撈，再這樣下去，勢必得放棄漁船了」。

資源管理制度固然重要，但若因此成為新手的絆腳石，很容易對肩負責任的次世代年輕漁夫的培訓產生負面影響。隨著吞拿魚數量增加使漁獲量限制問題逐漸浮現檯面的同時，也期待能有同步改善方案。希望未來漁業發展與資源保護能夠併行，並持續為消費者提供最優質美味的吞拿魚。

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