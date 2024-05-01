Tesla超級充電Supercharge裁員約500人 　汽車生產商措手不及

美國電動車業界人士和分析師星期二（4月30日）說，美國電動車巨企特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）突然解散特斯拉電動車充電團隊，令準備向新電動車顧客提供特斯拉超級充電服務的汽車製造商措手不及。



路透社報道，根據特斯拉兩名前員工透露的訊息和發佈在領英的多條帖子，馬斯克決定解僱特斯拉全球超級充電（Supercharge）高級總監蒂努奇（Rebecca Tinucci，暫譯）和她領導的約500名員工，運營和維護北美充電標準系統（簡稱NACS）的大部份員工甚至全體員工也會離職，使汽車製造商和特斯拉供應商對未來感到不確定。

特斯拉沒有回應置評請求。

馬斯克後來在社媒平台X說，特斯拉仍然計劃擴大超級充電網絡，「只是放慢開拓新點的速度，100%專注於電動車正常運行時間和現有充電點的擴充。」

圖為Tesla的充電樁。（Getty Images）

有分析師認為，馬斯克解散現有的超級充電團隊，可能是為了建立一支更精簡、更低成本的團隊。

去年已簽署協議，準備為顧客提供特斯拉超級充電服務的通用汽車、福特汽車和其他汽車製造商說，他們目前不打算改變計劃。

特斯拉之前決定向競爭對手電動汽車製造商開放它的超級充電網絡，受到美國總統拜登的歡迎，並為特斯拉贏得聯邦補貼，以擴大它的北美充電標準系統（簡稱NACS）的覆蓋範圍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

