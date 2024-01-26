Tesla今日宣布，香港Supercharger超級充電費用將下調，並延長非高峰時段收費（追加一般充電時段），以降低Model 3及Model Y的使用成本。據悉，最高每千瓦時收費由$4.7下調至4.05港元，降幅高達14%，絕對可減輕車迷對電動車長途旅行充電成本的憂慮。



Tesla最新公布香港超級充電費用減價，最貴的超繁忙時間縮為10:00-22:00，充電價由之前的$4.7（港島）／$4.1（九龍／新界），減至$4.05（港島）／$3.7（九龍／新界）；不過非繁忙時間將會拆分2部份，分為一般（08:00-10:00、22:00-01:00）及深夜非繁忙時間（01:00-08:00），一般時段為$3.05（港島）／$2.8（九龍／新界），非繁忙時間由之前的$2.35（港島）／$2.05（九龍／新界），減至$2（港島）／$1.85（九龍／新界）。雖然新加入了一般充電時段，但繁忙及非繁忙時間明顯減價之下，大大減輕車迷充電的成本。

官方指如果Model 3長續航版在各區域最新收費計算，由將軍澳到機場的早上充電費用約$12.6；由荃灣到觀塘的早峰充電費用約$7.6；由銅鑼灣到石澳的日間充電費用則約$11。

另外根據Tesla指Model 3在非繁忙時段使用V3超級充電器，每公里電費只需約0.3港元。以一輛Model 3長續航版為例，15分鐘快速充電後就可增加行車約282公里，相當於往返尖沙咀至大埔5次的距離，充一次電已可支持超過一周的日常駕駛。此外，Tesla正積極在港擴充充電網絡。最新啟用的充電設施包括元朗御庭居超級充電站、沙田商業中心目的地充電站等。Tesla表示未來將繼續增設粉嶺及擴建沙田的超級充電站，務求為車迷提供更密集的充電網絡。