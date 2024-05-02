哥大示威300人被捕特朗普讚「真好看」　籲懲罰應與國會騷亂相似

美國前總統特朗普（Donald Trump）4月30日就紐約警方進入哥倫比亞大學清場並逮捕約300人表示：「真是太好看了」。特朗普對被捕挺巴示威者可能獲較為「寬容」的待遇表示遺憾，他將此事與那些參與2021年1月6日國會騷亂的暴徒所受的待遇做比較，認為被捕的挺巴示威者應面臨與國會騷亂中「挺特朗普」者相似的懲罰。



特朗普質疑那些佔領校園的示威者是否會受到相同待遇，稱：「這就是人們對我們的法院系統失去信心的原因。」

美媒分析指，特朗普的言論再次表明，他及旗下共和黨人是如何淡化國會騷亂事件對美國權力輪換產生的致命衝擊。

圖為2024年5月1日，美國密歇根州，一名支持者在競選集會上高舉反對拜登的標語聲援特朗普。（Reuters）

為公義還是為選票？

美媒引述法律及政治學者等表示，特朗普的策略可能有助於他的競選，但指出國會騷亂事件與挺巴示威中存在明顯差異。

史丹佛大學政治學者傑斐遜（Hakeem Jefferson）舉例那些佔領哥倫比亞大學Hamilton Hall的示威者的行為與1960年代民權示威活動一樣，反映學生「推動國家良知」的傳統。

↓↓傑斐遜在社交平台發文對哥大學生被強制驅離感到心碎↓↓

傑斐遜認為國會騷亂是一次暴力衝突，並企圖破壞權力的和平交接，是「前所未有」的，應該區別對待。

美國會騷亂：圖為2021年1月6日位於美國華盛頓的國會大樓外，警方炮火爆炸，映得國會大樓火光熊熊。（Reuters）

另一方面，民調此前顯示特朗普領先拜登。拜登目前看來已陷入兩難的境地，若他偏向示威者，則將繼續會被對手抨擊「無法掌控局面」，而若他批評示威者，則有可能失去部份年輕人的選票。

挺巴示威VS國會騷亂

《紐約時報》統計全美挺巴示威迄今有超過1,600人被捕，多州爆警民衝突。紐約市市長亞當斯（Eric Adams）表示，那些佔領哥倫比亞大樓的人將面臨入室盜竊等指控。

對比國會騷亂事件，其中超過1,350人被控罪，逾800人罪成，其前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）則被判囚22年。

2022年1月14日，極右翼組織「驕傲男孩」的前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）離開華盛頓特區的拘留所時。（路透社）

美國眾議院調查委員在2022年12月22日發布針對2021年1月6日國會騷亂事件的最終報告，指控特朗普參與多部份陰謀，企圖推翻總統大選的合法結果。