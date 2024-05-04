楊紫瓊現身白宮　獲拜登頒授美國最高榮譽勳章

奧斯卡影后、馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）5月3日現身白宮，並從美國總統拜登（Joe Biden）手上接過總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。



路透社報道，楊紫瓊是以首位亞裔演員奪得奧斯卡影后而獲拜登頒總統自由勳章。有馬來西亞傳媒一度指她因為行程緊密，而未知會否親身接受榮譽，不過她最終都有到場，與奧運游泳七金得主泳手莉迪姬（Katie Ledecky）、首名上太空的西班牙女性奧喬亞（Ellen Ochoa）等一同獲頒勳章。

另外拜登的多名民主黨友，包括前副總統戈爾（Al Gore）、前國務卿及首位美國總統氣候特使克里（John Kerry）、前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等都是在授勳名單之中。

楊紫瓊（右）5月3日於白宮出席美國最高榮譽勳章頒發儀式。（REUTERS）

現年61歲的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once，又譯媽的多元宇宙）奪得第95屆金像影后，是奧斯卡獎自1929年創辦以來，首位獲得最佳女主角提名以及最終獲獎的華裔演員。拜登形容，楊紫瓊成為影后，持續打破刻板印象，並豐富美國文化。

楊紫瓊在1980年代開始投身演藝界，至今的代表作包括《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）、《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon）、《藝伎回憶錄》（Memoirs of a Geisha）、《盗墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）、《奇異女俠玩救宇宙》以及傳記片《昂山素姬》（The Lady）等。

馬來西亞華裔女星楊紫瓊於2024年4月13日在美國加州洛杉磯出席Breakthrough Prize頒獎典禮。（Reuters）

總統自由勳章是平民獲得的最高榮譽，由時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）設立，它的前身是1945年由總統杜魯門（Harry S. Truman）設立的自由勳章（Medal of Freedom），目的是表彰二戰期間有貢獻的非軍事人員。

甘迺迪1963年2月22日總統發布行政命令對授勳做出規定。根據規定，總統自由勳章授予的對象是：1，對美國安全或國家利益做出卓越貢獻的人；2，對世界和平做出重大貢獻者；3，在文化或其他重要領域有特別貢獻者。

這勳章可授予美國人也可以授予非美國公民，並且可以追授。民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）、傳奇式籃球巨星米高佐敦（Michael Jordan）、貓王皮禮士利（Elvis Presley）、影星湯漢斯（Tom Hanks）、美籍華裔大提琴演奏家馬友友及蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）等獲頒授此勳章。知名的外國獲得者包括德蘭修女（Mother Teresa）及戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

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