奧斯卡2024｜場外爆聲援加沙示威　路障攔明星車隊　楊紫瓊也被擋

今年的奧斯卡頒獎典禮在上午登場，不過儀式要延遲開始，原來在會場外頭，有親巴勒斯坦的團體發動抗議，他們甚至拿出簡易路障，阻擋明星車隊移動。不少荷里活影星，只能在抗議群眾的噓聲中，用步行的方式移動到會場；就連去年拿下影后的楊紫瓊，行程都受阻攔。



穿上一身藍色禮服的女星正要走向奧斯卡紅毯，沒想到路途中，卻有人拿出紙板攔路，還衝着她大吼大叫「丟臉」，讓她只能狼狽地動手開路。

在奧斯卡頒獎典禮會場外頭，數百名親巴勒斯坦抗議者手舉巴勒斯坦國旗，還有各種標語希望荷里活巨星們，能正視以色列對加沙平民的攻擊，抗議群眾甚至拿出簡易路障車停一排，阻擋明星們的座駕，讓大家只能下車用走的前往紅毯。

受到影響的包括上屆奧斯卡的影后楊紫瓊。

楊紫瓊表示「外面有抗議活動，所以我們都動彈不得這令人擔憂。」而包括她在內巨星們的行程受阻，也讓奧斯卡頒獎禮得延後開始。

奧斯卡會場外示威狀況：（按圖了解）

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儘管如此還是有荷里活影星，像是這次憑《可憐的東西》（Poor Things）入圍的男星麥克雷法路（Mark Ruffalo）：「巴勒斯坦抗議活動，導致奧斯卡頒獎典禮延遲，人性獲勝。」

至於在抗議群眾中，有人表示：「當一些人在慶祝，並假裝甚麼都沒發生時，奧斯卡頒獎典禮即將舉行，人們卻被以色列謀殺殺害，用美國資金轟炸。」

另一位猶太裔美國人抗議者則說：「我今天作為猶太裔美國人來到這裏，因為我對政府參與以色列政府，在加沙的行為感到震驚。」還有人在抗議標語上寫着，當你們拿到大獎的同時，飢餓的加沙孩子，卻只能拿炸彈。

這場挺巴勒斯坦族群的抗議，也讓今年的奧斯卡頒獎，似乎不再那麼星光閃耀。

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