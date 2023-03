馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)3月12日憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得第95屆奧斯卡(Oscars)最佳女主角獎,成為奧斯卡首位亞裔影后。馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim) 13日祝賀楊紫瓊成為首位在奧斯卡封后的馬來西亞人。



安華13日在Facebook發文稱,馬來西亞政府與全國人民一起向楊紫瓊送上最熱烈和最衷心的祝賀。

他形容楊紫瓊創造歷史,是首位馬來西亞人、首位亞裔女演員獲得這獎項。他指為楊紫瓊的成就感到無比自豪。

他說加上這項最新成就,楊紫瓊在電影業中卓越而堪稱楷模的職業生涯,必將繼續是本土演員的巨大靈感和動力源泉,以及為馬來西亞電影業發展提供更大的推動力。

安華寫道:「真棒,楊紫瓊!」

