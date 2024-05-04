韓國少女失蹤家人急尋 警方5hrs後只見冰冷遺體 與男子陳屍天台
撰文：中天新聞網
出版：更新：
韓國京畿道水原市驚傳一名少女，於5月2日晚間11時許離奇失蹤案，警方接獲報案後，立即趕赴現場調查，經5小時後尋獲，女子被發現時與一名20多歲的男子，陳屍在首爾一棟住宅的天台上，警方認為目前尚無謀殺嫌疑，正在調查事件細節。
根據《韓國媒體》報道，事發在5月2日晚上11點左右，水原南警察署警方接獲女子家屬報案，聯繫不上女兒，女兒離奇失蹤，更表示聯繫不上女兒的男生朋友，於是經由定位調查，發現手機定位在韓國首爾東區的一棟多戶住宅，並請求首爾城東警察局配合。
警方在接獲報案後進行聯合調查，約5小時後發現2人，怎料，當警方進屋內後，發現兩人並排躺在天台上，而且少女早身亡，另外一名20多歲的男子，也明顯死亡。警方表示，目前尚無謀殺嫌疑，目前正在調查事件的詳細情況，正在考慮一切可能性進行調查。
延伸閱讀：天花突然「跌落1隻手」 泰美女以為藏屍秒報警 真相同樣得人驚
+25
美國爸爸嫌6歲兒子肥 逼練跑步機「跑到全身傷慘死」 影片曝光泰國女模特兒移居中東後突「人間蒸發」 家人1年後才知悲痛真相日本男女焦屍案：受害人生前惹人厭 誰是真兇？這一點或透露端倪美國挺巴示威迄今近2200人被捕 示威蔓延海外 法澳加同告升級路透社：CIA局長哈馬斯埃及開會 談判接近關鍵窗口？以色列悲觀
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】