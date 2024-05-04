韓國少女失蹤家人急尋　警方5hrs後只見冰冷遺體　與男子陳屍天台

韓國京畿道水原市驚傳一名少女，於5月2日晚間11時許離奇失蹤案，警方接獲報案後，立即趕赴現場調查，經5小時後尋獲，女子被發現時與一名20多歲的男子，陳屍在首爾一棟住宅的天台上，警方認為目前尚無謀殺嫌疑，正在調查事件細節。



根據《韓國媒體》報道，事發在5月2日晚上11點左右，水原南警察署警方接獲女子家屬報案，聯繫不上女兒，女兒離奇失蹤，更表示聯繫不上女兒的男生朋友，於是經由定位調查，發現手機定位在韓國首爾東區的一棟多戶住宅，並請求首爾城東警察局配合。

警方在接獲報案後進行聯合調查，約5小時後發現2人，怎料，當警方進屋內後，發現兩人並排躺在天台上，而且少女早身亡，另外一名20多歲的男子，也明顯死亡。警方表示，目前尚無謀殺嫌疑，目前正在調查事件的詳細情況，正在考慮一切可能性進行調查。

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