美國爸爸嫌6歲兒子肥　逼練跑步機「跑到全身傷慘死」　影片曝光

美國曾發生一宗悲劇，一名男子因不滿年幼兒子的身材，強迫對方長時間跑步，就算看到孩子累到摔倒，仍一遍遍抱回跑步機，最終導致孩子全身傷死亡。



令人心碎的是，孩子生前曾告訴媽媽和醫生，爸爸嫌棄自己太胖，訓練畫面隨之曝光。

累到跌倒 竟強行抱回機上逼繼續跑 點圖放大看影片截圖（慎入）：

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根據外媒《紐約時報》報道，這事件於2021年4月發生在美國紐澤西州，死者為年僅6歲的男童米喬洛（Corey Micciolo），因爸爸格雷戈爾（Christopher Gregor）嫌棄他太胖，被逼使用跑步機進行高強度訓練。

米喬洛媽媽難過表示，兒子身上多處瘀青讓她決定報警，並向當地兒童保護單位檢舉，怎料看完醫生後，兒子情況突然惡化，最終搶救不治。

報道中提到，至於米喬洛的傷勢，包括鈍器受傷、心臟和肝臟挫傷、急性發炎以及敗血症。

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從後續流出的訓練畫面清楚可見，儘管兒子跟不上跑步機的速度，還多次摔倒，格雷戈爾仍不放棄，一遍又一遍的把兒子抓回跑步機上。

經當地法官審理後認為，米喬洛的情況屬於長期受到爸爸虐待，甚至在死亡前的4至12小時，仍存在急性創傷，因此認定死因為「他殺」。

而原本依虐童罪被逮捕的格雷戈爾，也在2022年3月轉為一級謀殺罪名，目前仍被關押在監獄中。

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