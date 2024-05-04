習近平明起訪歐6天　分析：料護中俄同盟　反擊歐盟對華關稅威脅

中國國家主席習近平在5月5日將對歐洲三國展開六天訪問，是他五年來首次出訪歐洲。部分西方媒體研判，中國領導人此行將堅持中俄同盟「上不封頂」的立場，同時也將利用歐盟內部矛盾，抵銷對中國電動汽車和綠色能源行業的關稅威脅。



習近平出訪法國、塞爾維亞和匈牙利三國，時值歐盟指責中國給予電動汽車和綠色能源行業高額補貼，並威脅要徵收關稅。在俄烏戰爭爆發兩年後，歐洲對中國支持俄羅斯戰時經濟的擔憂，也籠罩習近平此行。

由於中國經濟面臨阻力，疊加美國對中國企業關閉市場，歐盟可能對北京有一定的影響力。但分析師表示，27個成員國立場並不完全一致，削弱了歐盟塑造中國思維的能力。

根據路透社5月2日引述法國巴黎智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）高級研究員迪沙特爾（Mathieu Duchatel）的分析，中國對歐戰略有「非常強烈的分而治之的元素」，習近平的目標將是利用歐盟內部分歧，來抵消歐盟的經濟安全議程，包括對華關稅威脅。

圖為中國國家主席習近平和法國總統馬克龍2023年4月7日在中國廣州的 廣東省省長官邸進行非正式會晤。（Reuters）

習近平訪法前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）尋求歐盟在補貼問題上採取更強硬立場，並在《經濟學人》（The Economist）星期四刊登的採訪中，批評中國未尊重國際貿易規則，爭端解決機制也未奏效，導致歐洲無法獲得足夠的保護。

上月訪華的德國總理朔爾茨 （Olaf Scholz）則表示，歐洲不應出於保護主義的私利，展開反補貼調查。一些法國政府官員則私下表示，擔憂柏林會試圖破壞針對中國電動車的調查。

朔爾茨和馬克龍伉儷據傳星期四共進晚餐。美國顧問公司榮鼎諮詢（Rhodium Group）高級顧問巴爾金（Noah Barkin）表示，馬克龍鼓勵朔爾茨與他及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起，在巴黎與習近平進行四方會談，因為巴黎正尋求歐盟成員國展現統一戰線。

中歐關係：圖為2023年4月1日，中國國家主席習近平（左）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）、歐洲理事會主席米歇爾（不在圖中）及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（不在圖中）進行中歐峰會時，在布魯塞爾的歐盟委員會（European Comission）大樓內一個熒幕播放會面情形。（Reuters）

習近平星期一（6日）將在巴黎與馬克龍和馮德萊恩舉行會談。

巴爾金指出，德國的對華立場，與法國和歐盟委員會的立場會出現「令人擔憂的差距」；與柏林相比，巴黎和布魯塞爾更願意在貿易領域向北京施壓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

