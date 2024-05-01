今日必看8分鐘｜黃雨落雹閃電「炸天」｜美警入校拉哥大學生

有片｜元朗山下路落雹 天降密集冰粒「啪啪聲」 多區橫風橫雨

天文台今晚9時半發出黃色暴雨警告信號，珠海、澳門多處落雹；至晚上10時天文台再表示，珠江三角洲過去數小時有冰雹報告，預料本港在短期內可能受冰雹影響。讀者黃先生向《香港01》提供片段，可見元朗山下路於晚上約9時半落雹，密集冰粒從天而降。黃先生受訪時表示，當時他不在屋內，但透過閉路電視發現住所外落雹，傳出「啪啪聲」。他指從未遇上落雹，不太擔心家園受損，最重要「人冇事就可以。」

閃電．多圖｜一小時近6000次 市民捕捉閃光「炸天」比煙火更奪目

位於珠江口以西的強雷雨區4月30日晚由西向東移，掠過本港，天文台發出黃色暴雨警告信號，生效1.5小時。珠江三角洲珠海、澳門及香港都有冰雹報告，天文台全晚錄得6,106次雲對地閃電，絕大部份在晚上10至11時錄得。不少市民舉起手機或相機拍攝，記錄這夜奪目的夜空煙火。而相對威脅不大的雲間閃電更多，全晚共有26,498次。

澳門相隔13年再錄得冰雹 不排除曾出現水龍捲

受低壓槽影響，澳門昨日（30日）晚間出現強對流天氣。氣象局曾於8時45發出冰雹預警信息，再先後發出黃色及紅色暴雨警告信號。於晚上9時20分前後，澳門多個地區錄得冰雹，是澳門自2011年（於澳門國際機場錄得）以來首次再錄得同類現象。另，鄰近廣東珠海市昨日也錄得冰雹報告。

五月天演唱會｜首日開Show遇黃雨 今晚現場演出取消 改網上直播

今日（30日）為五月天在中環海濱一連七晚演唱會首日，除吸引大批市民及旅客購票入場兌現「五月之約」外，場外亦有大批沒有購票的市民或站立或自備露營椅「隔牆」欣賞。不過演出期間遇上不測之風雲，天文台公布，在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號。五月天在大雨下繼續在台上演出，惟隨着天氣情況惡化，大會亦在約晚上10時宣布因天氣因素，今晚餘下演出取消，並改為在晚上10時半於阿信&相信Instagram和Facebook直播。

五一｜深圳客專程來港賞煙火 即使落雨不損心情 料即日來回

內地五一黃金周一連五日假期今日（1日）展開，入境處早前預計首日為高峰期，估計有約100萬人次出入境。今早位於深圳灣口岸，有內地旅客表示會用盡五日假期，帶小朋友來港遊玩，亦有旅客特意到維港觀賞煙火，即使天氣不穩亦無礙，「反正五一節放假就是開心嘛，去到哪裏能玩都很開心，天氣對我們心情影響不大」；亦有港人家庭北上，指一早已預訂「世界之窗」，欣賞煙花表演。

五一｜高鐵站逼爆 內地客穿漢服復古裝遊港 旺角中環尋「港風」

一連五日內地「五一」黃金周假期今日開始，大批內地旅客來港旅遊，早上約10時，西九龍高鐵站抵港大堂人潮擠擁。不少旅客打算留港三至四日，花費由五、六千元，至近萬元不等。有身穿80年代港風的內地旅客，計劃到中環等地探索港風味道，「打卡」留念；亦有穿著漢服的深圳旅客，到旺角一日「city walk（城市散步）」。

內地漢疑受襲澄碧邨碼頭昏迷送院亡 邨內2宗爆竊案疑有關

今日（1日）清晨5時39分，一名37歲、持雙程證男子倒臥大嶼山澄碧邨碼頭一張床褥上，頭部受傷，昏迷不醒，途人見狀報警求助。救援人員到場先將他送往長洲消防碼頭，再轉送至長洲醫院搶救，惟終告不治。同一時間，今晨7時16分及7時36分，警方分別接報指澄碧邨兩個單位報案，指發現有袋及現金不翼而飛，兩個單位分別報稱單位內有窗戶被打開及有搜掠痕跡。

有片｜上水單車男捱撞 多處骨折昏迷送院亡 貨車司機涉危駕被捕

上水發生奪命車禍。今午（1日）約1時20分，一名男子踩單車途經上水龍琛路香港九龍塘基督教中華宣道會上水堂對開時，遭一輛貨車撞到。單車男起初仍清醒，惟其後陷入昏迷，被送往威爾斯親王醫院搶救後證實不治，消息指他身體多處骨折。警方經初步調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕涉案貨車男司機。《香港01》接獲讀者提供片段，見到意外段單車男倒臥在路邊，救護員即場為他急救，當時他已要戴上氧氣罩協助呼吸。

青衣田螺車起火 司機用車尾水喉自救不果 終由消防救熄

2022年安達臣道房協項目塌天秤3死6傷慘劇，東九龍總區重案組今日（30日）以涉嫌「誤殺」，拘捕一名地盤總承建商「精進建築有限公司」的35歲時任項目經理；同時通緝一名姓黃（72歲）外判註冊結構男工程師，據悉他已潛逃海外。慘劇發生至今超過一年半，25歲死者徐學培的父親向《香港01》剖白心路歷程，他認為拘捕時間「稍為耐」，但理解搜證需時；又指慘劇發生至今，一家人心情仍未平復，平日盡量避免提起學培，以免觸景傷情。對於工業意外頻生，他寄語所有公司、資深或新晉員工以安全為首，「你未發生過係你好彩，唔係代表冇事！」

廣東梅龍高速路陷24死 航拍影片曝光：多輛車燒成空殼互相堆疊

廣東多地近日遭受連續強降雨影響，在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向K11+900處路面塌陷，截至5月1日15時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落，24死30傷。內媒及社交平台可見事發現場的航拍影片，可見路陷大坑面積非常大，現場多輛車已燒成空殼，堆疊在一起。

強闖長春藤大學 美警入校拉人 哥大學生反手上銬被拘畫面曝

美國哥倫比亞大學的挺巴勒斯坦抗議升級，校方宣布對拒撤學生停課處分後，抗議者4月30日佔領校園一棟大樓。紐約市警方30日晚進入美國哥倫比亞大學，逮捕約100名示威者。