Tesla Robotaxi在中國上路？媒體：北京或支持測試無人駕駛的士

根據中國媒體5月8日報道，由美國電動車生產商特斯拉（Tesla）研發的自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD），將以載入的士的形式，在中國進行測試。



《中國日報》英文版8日稱，美國富豪馬斯克（Elon Musk）4月28至29日訪華期間提議，通過將其出品車輛作為「出租車」，在中國市場測試其所出品車輛的FSD功能，消息人士稱中國政府可能對此計劃已提供部份支持。

知情人士告訴《中國日報》，除了尋求批准在中國推出FSD軟件外，馬斯克還建議在中國的的士服務中實施這些功能。

消息人士稱，中國官員告訴馬斯克，中國「歡迎特斯拉在中國進行一些自動駕駛出租車測試」，並希望其「樹立良好榜樣」，但當局並未立即批准其廣泛使用FSD功能。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

8月8日將揭盅

該報引述業內專家稱，儘管保護主義抬頭，包括TikTok在美國被禁，但中國已發出明確訊號，即進一步向跨國公司敞開大門，讓它們在中國測試其先進技術，以實現互利共贏。

Tesla行政總裁Elon Musk於4月5日在X上宣布，Tesla Robotaxi在8月8日發表。有人隨後指出數字8為中國的幸運數字，寓意富貴、繁榮及成功，Elon Musk亦回應除了8月8日外，今年同時是龍年。這讓網民猜測，是次無人駕駛的士發布是否與中國有關。

在全面推出FSD功能之前，特斯拉仍需獲得批准，才能收集和傳輸特斯拉汽車訓練駕駛輔助功能所需的資料。知情人士稱，馬斯克訪華期間並未詳細討論此一問題。

Tesla Robotaxi概念圖

合作百度 被指與FSD有關

彭博社曾報道，Tesla希望通過在地圖及導航功能方面與百度（9888）展開更深層次合作，FSD有望清除關鍵障礙。知情人士指出，Tesla希望能夠以百度車道等級地圖訊息為基礎，在內地提供自動駕駛服務。

百度4月20日召開記者會，宣布與特斯拉等多家公司合作，推出先進的車道等級導航。

《中國日報》引述媒體報道稱，特斯拉與百度簽署協議，為其FSD掃清又一監管障礙。但一位接近百度的消息人士告訴《中國日報》，他沒看到兩者之間有「任何與FSD功能相關的新交易」。

兩家公司2020年開始合作，特斯拉已將百度的導航地圖整合到其在中國出品的車輛中。

2023年5月31日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在離開中國北京一家酒店時乘坐特斯拉汽車。（Reuters）

消息人士稱，他認為最新合作僅意味着百度向特斯拉提供的地圖精確度得到了一定程度的提升，與其FSD功能並無直接關係。

消息人士稱，「特斯拉並不依賴地圖來提供自動駕駛功能，也沒獲得百度使用其地圖許可證的許可」。

根據中國自然資源部的規定，所有智能駕駛系統都需要獲得資格後方可在公共道路上運作。外國公司需與已獲得許可的國內公司合作。