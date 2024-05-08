英國防部薪資系統「遭駭」　防相：不排除有外國介入

英國廣播公司（BBC）和其他媒體稱中國入侵保存英國武裝部隊個人信息的數據庫後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）說，英國軍方的薪資系統可能遭到「惡意行為者」的破壞。北京否認指控並稱之為政治抹黑。



綜合路透社和法新社報道，被入侵的是英國國防部使用的薪資系統，包含英國皇家海軍、陸軍和皇家空軍服役人員的姓名和銀行信息。

辛偉誠星期二（5月7日）參觀倫敦一所足球學院時對媒體說：「有跡象表明一個惡意行為者破壞了武裝部隊的支付系統。但大家可以放心，國防部已經這個系統下線，並確保受影響的人獲得適當的支援。」

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）同一天告訴議會，內閣並不認為數據已被盜，但有證據表明系統承包商可能存在失誤，該承包商也為英國其他政府部門提供服務。

夏博思說：「確實有跡象顯示這可能是惡意行為者的所為，而且我們不能排除有國家參與的可能性。」

辛偉誠和英國國防部都沒有對中國在此事件中扮演任何角色發表言論。

英國首相辦公室說，負責管理受影響數據庫的承包商正在接受安全審查，政府將採取適當措施。

中國外交部發言人林劍說，英方有關政客的言論純屬無稽之談。中方一貫堅決反對並打擊各種形式的網絡攻擊，堅決反對出於政治目的利用網絡安全問題刻意抹黑他國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

