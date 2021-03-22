「歡樂排骨湯」與「笑嘻嘻多士」　泰國曼谷大麻餐廳開業

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-03-22 08:07

泰國大麻合法化，帶動「綠色革命」，餐飲業吹起一股大麻風。早前首家合法曼谷大麻餐廳開幕，好奇大麻餐點滋味的饕客們不必大老遠到巴真武里府（Prachinburi）的大麻餐廳嘗鮮了。

該曼谷大麻餐廳菜單上除了有各種口味的「大麻茶」，還有「大麻珍珠奶茶」、「大麻布朗尼」等不同選擇，店家還提供外送服務，要為曼谷「餐飲綠色革命」再添新選擇。

點圖看看泰國首家大麻餐廳的「迷幻」裝潢▼▼▼

泰國大麻合法化 餐飲業掀起綠色革命

泰國近年放寬大麻管制，將大麻及其萃取物從第5類管制物質中刪除，成為第一個藥用大麻合法化的東南亞國家。從去年12月9日開始，以往禁止使用的樹皮、莖、纖維、樹枝、根和葉，在泰國也變成可以合法使用，但含有較高四氫大麻酚（THC）花與芽仍然禁止使用。

泰國大麻合法化後，首家大麻餐廳在巴真府開張，同時也做為大麻商業化示範場所，餐廳販售大麻天婦羅、大麻薄餅等菜餚。近日首家曼谷大麻餐廳也跟着開業，接下來泰國餐飲市場勢必將掀起一波「綠色革命」。

歡樂排骨湯、笑嘻嘻多士……點圖看看曼谷大麻餐廳的菜色▼▼▼

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泰國大麻菜餐廳｜說故事小屋

泰國大麻餐廳 Chaophraya Abhaibhubejhr

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】