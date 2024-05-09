加拿大救生艇計劃｜港人申請永居個案積壓　加方新規容許延長居留

加拿大自2021年2月推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，讓港人先以讀書或工作簽證到加拿大，再申請永久居留，當地政府2024年5月7日宣布，由於申請永居的數量大，需時處理，決定自5月27日起推新政策，讓有關人士能申請延長居留時間，以免他們遇上申請永居審批程序完成前簽證已到期的問題。



根據加拿大移民部5月7日的公告，未來幾週會推出一項新公共政策，讓來自香港的永久居留途徑申請人在等待審批期間延長身份，在加拿大獲得新的開放式工作簽證（new open work permit）。

加拿大移民部2024年5月7日刊出的公告，講述給予申請永久居留的香港人的新臨時政策（網站截圖）

從2024年5月27日開始，開放式工作簽證會提供給根據Stream A（讀書移民）或Stream B（工作移民）申請在加拿大永久居留者，他們也須是在申請永居之前3年內持有工作或讀書簽證者。

加方稱，新政策會持續五年，以便申請人可以在繼續處理永久居留申請時，延長在加拿大的臨時身份。

加媒：積壓逾8,300宗

《多倫多星報》3月報道，移民部積壓逾8,300宗香港人的永久居留申請個案未審批，部份在加港人正擔心永居申請審批慢、且簽證快到期的問題。