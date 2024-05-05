加拿大一家3男狂捐精　2人帶病播種　6百同父異母孩疑聚居一省

撰文：TVBS新聞網
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近期由加拿大Pixcom inc製作公司拍攝的一部紀錄片震驚眾人，據了解該片揭露了一起涉及3名男子的「捐精亂象」。這3名來自同一家庭的男子，透過不受衛生部門監管的方式，向超過百名女性捐出精子，並成功產下超過600名孩子。

這3名男子透過臉書發布捐精廣告，吸引了大量女性主動與他們聯繫。然而，這些廣告並未受到加拿大衛生部門的任何監管。大部分受捐者並不知道他們的精子來源已經捐獻給了上百人，這意味着，她們的孩子有可能有上百名「同父異母」的兄弟姊妹，且大部分可能都住在魁北克（Québec）。

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更糟糕的是，其中2名男子被發現患有罕見的肝臟遺傳性疾病，讓這些母親們為孩子的未來健康感到憂慮。報道曝光引發了人們對於此類行為的倫理問題，以及衛生部門對於此類捐獻行為監管的缺失的疑慮。

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這起事件揭示了當地捐精行為的監管漏洞，也引發了大眾對於遺傳性疾病的擔憂。這些問題往往被忽視，但其實對於受捐者及其家庭，乃至整個社會都可能造成深遠影響。此次事件無疑將再度掀起相關討論，並對未來捐精行為的合法性和道德性提出質疑。

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