特朗普掩口費案｜辯方盤問AV女星　指捏造一夜情出書賣商品

美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案5月9日續審，收取13萬美元掩口費的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）繼續作證。辯方律師嘗試打擊其可信度，指丹尼爾斯炒作宣稱2006年曾與特朗普發生性關係的故事獲利，又指對方說法常有差異，質疑編造故事。



現年45歲的丹尼爾斯，7日出庭時大爆與特朗普「一夜情」細節，包括特朗普當時沒有戴安全套、她事前一度「斷片」等。

特朗普律師9日反擊，向陪審員展示丹尼爾斯去年社交平台宣傳產品的帖子，發帖時間在特朗普因此案被起訴期間， 商品包括一根印有她照片的蠟燭、襯衫，和一本名為《政治權力：暴風女丹尼爾斯》（Political Power: Stormy Daniels）的漫畫。

誹謗訴訟失敗須賠特朗普50萬美元

特朗普律師內切萊斯（Susan Necheles）盤問丹尼爾斯時稱，對方多年來的大部分生計，都是透過特朗普發生性關係的故事來賺錢。丹尼爾斯則稱，出售商品是她的工作一部份，她需要賺錢來支付官司費用，此前她因輸掉誹謗官司，須賠償特朗普超過50萬美元。

內切萊斯又利用對方證詞，與其出版的書、多年來不同場合的說法比較，指對方2018年接受《Vogue》雜誌採訪時，沒有提到特朗普的保鑣當時就在酒店房外。但7日作證時卻稱，獲知保鑣的存在後感到不安，並感到她與特朗普地位懸殊。

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被質疑藉拍片豐富性經驗作故仔

內切萊斯質問：「這一切都是你編造的，對嗎？」但丹尼爾斯否認。內切萊斯又稱，丹尼爾斯曾參演250多部成人電影，沒理由對特朗普穿睡衣迎接感吃驚，又問她是否利用豐富的性經驗，使得虛假故事顯得真實。丹尼爾斯回應稱，她參演電影約有150多部，稱當中的性愛非常真實，就像當日在特朗普酒店房內發生的事一樣。

坦承對商業記錄一無所知

當丹尼爾斯作證期間，繫著藍色領帶的特朗普不時皺著眉頭。有分析認為，丹尼爾斯的證詞其實與此案無關，無法證明特朗普有否偽造商業紀錄。

在盤問結束前，內切萊斯詢問丹尼爾斯是否了解特朗普的商業記錄，對方直言：「我對他的商業記錄一無所知，不，我為什麼要知道呢？」