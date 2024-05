拜登威斯康星州宣布微軟斥33億美元建廠　諷特朗普與鴻海項目違諾

美國總統拜登(Joe Biden)5月8日到訪搖擺州份威斯康星州(Wisconsin),宣布微軟(Microsoft)將在當地投資33億美元建設數據中心,創造數千個就業機會。選址為台灣鴻海科技集團(Foxconn)曾揚言斥資100億美元建廠的地方,但後來投資大幅縮水。



2020年8月19 日,鴻海集團(Foxconn)在美國威斯康星州(Wisconsin)的廠房建設中。(Reuters)

2017年,鴻海創辦人郭台銘與時任總統特朗普(Donald Trump)共同出席動工儀式,號稱將建設「世界第八大奇蹟」超大型科技園區,重點生產顯示屏。鴻海2021年改稱,將在當地投資6.72億美元,而非最初計劃的100億美元,預計創造1,454個職位,而非13,000個。

拜登8日到訪威斯康星州的技術學院,批評特朗普未能兌現承諾,「事實證明,鴻海只是一個騙局。」(Foxconn turned out to be just that - a con) 。拜登強調,其政府會遵守承諾。

微軟總裁兼施博德(Brad Smith)表示,該公司計劃2026年底前在當地投資33億美元,利用人工智能(AI)協助提升工人實力。

2024年5月8日,微軟總裁兼施博德(Brad Smith)在威斯康星州(Wisconsin)宣布投資計劃。(Reuters)

鴻海在最新聲明中稱,自2020年以來,威斯康星州廠房的就業人數增加了42%,近年已成為周邊縣最大納稅人,該公司為該廠1,000多名員工驕傲。