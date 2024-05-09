拜登威斯康星州宣布微軟斥33億美元建廠　諷特朗普與鴻海項目違諾

美國總統拜登（Joe Biden）5月8日到訪搖擺州份威斯康星州（Wisconsin），宣布微軟（Microsoft）將在當地投資33億美元建設數據中心，創造數千個就業機會。選址為台灣鴻海科技集團（Foxconn）曾揚言斥資100億美元建廠的地方，但後來投資大幅縮水。



2020年8月19 日，鴻海集團（Foxconn）在美國威斯康星州（Wisconsin）的廠房建設中。（Reuters）

2017年，鴻海創辦人郭台銘與時任總統特朗普（Donald Trump）共同出席動工儀式，號稱將建設「世界第八大奇蹟」超大型科技園區，重點生產顯示屏。鴻海2021年改稱，將在當地投資6.72億美元，而非最初計劃的100億美元，預計創造1,454個職位，而非13,000個。

拜登8日到訪威斯康星州的技術學院，批評特朗普未能兌現承諾，「事實證明，鴻海只是一個騙局。」（Foxconn turned out to be just that - a con） 。拜登強調，其政府會遵守承諾。

微軟總裁兼施博德（Brad Smith）表示，該公司計劃2026年底前在當地投資33億美元，利用人工智能（AI）協助提升工人實力。

2024年5月8日，微軟總裁兼施博德（Brad Smith）在威斯康星州（Wisconsin）宣布投資計劃。（Reuters）

鴻海在最新聲明中稱，自2020年以來，威斯康星州廠房的就業人數增加了42%，近年已成為周邊縣最大納稅人，該公司為該廠1,000多名員工驕傲。