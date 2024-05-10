Neuralink｜首個植入人腦晶片出現異常　公司：已修復問題

全球富商馬斯克（Elon Musk）旗下的大腦晶片創新公司Neuralink5月8日稱，一名接近全身癱瘓的男子早前植入腦部晶片後，他雖成功透過意念在網上下棋，惟部分晶片最近傳出失靈的消息。



美國CNBC頻道及《衛報》報道，Neuralink 8日發表網誌，指部分植入在阿博（Noland Arbaugh）腦組織的晶片「線」(thread）在2月底開始出現收縮情況，意味有效的電極減少，影響該公司量度系統的速度和準確度。

報道沒提到有多少條「線」受影響，Neuralink稱工程師已經作出調整，系統已恢復正常。而阿博似乎沒受事件影響，他在平日花大概8小時使用該系統，到了週末的使用時間更達10小時，並形容系統有助他重新與世界連繫。

現年29歲的阿博因為一次意外導致肩膀以下的身體癱瘓，但他在1月獲Neuralink安排接受植入大腦晶片手術，馬斯克曾在2月表示，阿博可以透過意念控制電腦滑鼠。

圖為馬斯克Neuralink展示的一個可利用人腦控制機械的產品，Neuralink在1月首次把晶片移植進一名患者大腦進行實驗。（Neuralink官網）

美國國立衞生研究院（National Institutes of Health）神經工程學前計劃總監路德維希（Kip Ludwig）認為，Neuralink所展示的成果不是一個突破，稱目前仍然處於植入後的初期，該公司及患者需要為如何掌握最大控制效果了解更多，但患者可以控制電腦已是一個理想的起步點。