馬斯克：Neuralink完成首單人類大腦設備植入手術

美國生物科技企業神經（Neuralink）創辦人、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）1月29日在社交平台X上表示，Neuralink已完成首單人類大腦設備植入手術，接入者「恢復良好」。



作者：嚴珊珊 本文獲《觀察者網》授權轉載



馬斯克還稱，「初步結果顯示，神經元尖峰檢測很有前景」。據其介紹，Neuralink公司首款產品被命名為「Telepathy（心靈感應）」。

只需要思考，就可以控制手機或電腦，並通過它們控制幾乎任何設備。首批使用者將是失去四肢功能的人。想像一下，如果斯蒂芬·霍金能比一位打字員或拍賣師交流起來更快。這就是我們的目標。 馬斯克在X平台上寫道

彭博社此前將這次植入試驗稱為馬斯克職業生涯中「最重要的發布」。就在馬斯克宣布此消息的幾天前，根據福布斯實時富豪榜，由於特斯拉股票上週大幅下跌，馬斯克一度被LVMH（酩悅·軒尼詩-路易·威登集團）掌舵者貝爾納·阿爾諾趕下了世界首富的寶座。然而，本週，在資本支出利好，疊加知名投資人「木頭姐」（Cathie Wood）連續兩日加倉等利好提振下，特斯拉29日收漲4.19%，助力馬斯克重返世界首富位置。

2016年，馬斯克與7名科學家和工程師創辦了神經技術公司Neuralink，這家總部位於加利福尼亞州的公司主要研究開發植入式腦機接口（implantable brain–computer interfaces）——通過研發一種能夠植入人類大腦的設備，來實現人腦與外部設備之間的信息交換。

Neuralink稱，這項研究通過機械人實施手術，將一個腦機接口植入人體大腦中控制移動意圖的區域，其初始目標是使人們能夠只靠思想來控制電腦光標或鍵盤。該公司稱，植入物的「超精細」線程有助於接入者大腦中的訊號傳輸。

圖為美國生物科技企業神經（Neuralink）連接2021年在Twitter發布的影片截圖。（Twitter@neuralink）

美國食品藥品監督管理局（FDA）去年5月批准Neuralink進行首次人體植入試驗。同年9月，Neuralink稱其已獲准招募癱瘓患者進行人體實驗。

CNBC稱，人體臨床試驗是Neuralink公司商業化道路上的一步，醫療器械公司還須經過多輪密集的數據安全收集和測試，才能獲得FDA的最終批准。

彭博社去年11月稱，Neuralink尋找的理想的手術候選人應該是40歲以下四肢癱瘓的成年人。這項研究的目的是展示Neuralink的設備能夠安全地從患者大腦運動皮層收集有用的數據，這是該公司努力將人的思想轉化為計算機能夠理解的一系列命令的關鍵一步。

報道稱，成千上萬名患者對Neuralink的研究表現出了興趣。該公司估計，每次植入手術將花費約10500美元（約8.2萬港元），包括檢查、零部件和人工費用。每台手術的保險費用預計為4萬美元。

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Neuralink預計，未來五年的年收入將達到1億美元。根據Neuralink提供給投資者的文件，該公司計劃在2024年進行11單手術，2025年進行27單，2026年進行79單，到2030年，則增加到22204單。

據路透社去年6月報道，當時Neuralink的估值已高達50億美元。與此同時，Neuralink的競爭對手也在加緊研發速度。

據CNBC去年6月報道，美國腦機接口公司Precision Neuroscience已完成首例人類大腦設備植入手術，該公司的旗艦腦機接口系統——「第7層皮層接口」，是一個類似膠帶的電極陣列，用來幫助癱瘓病人僅通過神經信號便可操作電子設備。該公司的兩名創始人也是Neuralink的聯合創始人。此外，Synchron、Paradromics和BlackRock Neurotech等公司也開發出了具有這種功能的設備。