新候任總理黃循財：新加坡堅持一中政策　不允許被台獨利用

隨着新加坡總理李顯龍即將在5月15日「交棒」副總理兼財政部長黃循財，新加坡政治即將進入新一階段。 當地時間8日，英媒《經濟學人》發佈了對這位候任總理的訪問實錄。其中他回應了有關中美關係、台海局勢、全球地緣政治變化等因素對新加坡影響的問題。



重申其一貫立場，黃循財表示新加坡不會在中美之間選邊，優先考慮其自身利益。他同時警告稱，美國對中國採取的「小院高牆」政策若不斷擴大，這種將經濟工具用於實現地緣政治目的的做法是有害的，可能將給世界帶來傷害。

在涉台問題上，他強調，雖然很多人將台灣地區的情況與烏克蘭相提並論，但兩者存在本質區別，新加坡長期堅持一個中國政策，反對「台獨」，也絕不允許自己被「台獨」事務所利用。

《經濟學人》在訪問中最先關注的問題就是，中美關係對於新加坡的影響，以及新加坡將如何做出應對。黃循財說起2023年的中美元首三藩市會晤。

2023年12月6日，國務院總理李強在人民大會堂會見到訪的新加坡副總理黃循財。（新加坡駐華大使館）

他表示，此次會晤為中美關係提供了保護措施，並為兩國關係的整體穩定提供了一些幫助，不過雙方之間的根本矛盾和緊張關係依然存在，因此需要非常謹慎地處理兩國關係，以避免事態急劇惡化。

報道提到，黃循財一貫主張新加坡獨立自主，在中美之間不選邊站，其外交政策基於新加坡自身的國家利益。他在這次的訪問中也重申，新加坡不親華也不親美，「我們親新加坡。」他還一再強調，新加坡是美國重要的安全合作夥伴，但不是其盟友。

在談到美國對中國的科技制裁和出口限制，新加坡的態度時，黃循財說：「我們希望出口限制的出台會得到謹慎權衡。」

他同時指出，如果「小院高牆」圍起來的「院子」越來越大，最終將導致許多經濟領域的技術分岔，不僅會對新加坡造成傷害，也會傷害美國和全世界，因此人們必須關注這些經濟和金融工具是如何被用於實現地緣政治目的的，以及這種做法可能帶來的附帶損害。

印尼候任總統、大印尼行動黨總主席普拉博沃（Prabowo Subianto）與黃循財（右）。（Reuters）

「我們在這方面也沒有太多經驗；如果不小心，這將對全球經濟產生重大影響，更糟糕的是影響全球穩定。」他說。

《經濟學人》還詢問黃循財是如何看待一些華盛頓政客宣稱中國日益專注於安全、同美國對抗，甚至是爭奪霸權的說法，其是否認同這種描述。他則表示，既然認為美國在圍堵、遏制中國的崛起，中國做出反制舉動是自然而然的事。

黃循財說，中國從領導層到許多官員都認為是美國在遏制、圍堵和打壓中國，剝奪中國在世界上應有的地位，因此他們正在試圖設法擺脫這種遏制，確保在科技上更加自立。

他進一步表示，中國經歷了被他們稱之為「從站起來、富起來到強起來」的不同發展階段，現在認為自己是一個強大的國家，屬於他們的時代已經到來，中國希望更自信地維護其國家利益，包括在海外的國家利益。

談及此處，《經濟學人》好奇起了黃循財對美國TikTok「不賣就禁」法案一事的看法。這是一家總部設在新加坡，行政總裁也是新加坡公民的公司，但因母公司字節跳動是一家中國企業而遭到美國發難。新加坡駐美國大使呂德耀曾直指美方此舉「太過分」，恐「損害美國形象」。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

黃循財認為，美國要對TikTok做什麼，是美國自己的權利，但從新加坡的角度來看，他們不會把社交媒體視作「國家安全風險」。他說：「新加坡有很多來自不同國家的社交媒體公司常駐，我們不認為這是國家安全風險。」

台海局勢也是本次訪問的重點問題之一。在回應有關若台海衝突爆發衝突，新加坡是否會制裁中國的問題時，黃循財形容這是個假設性問題，並表示新加坡不希望這樣的事發生。

黃循財強調，有人試圖將台灣地區的情況與烏克蘭相提並論，但它們在本質上完全不同。「因為烏克蘭是一個主權國家，但就台灣而言，世界上絕大多數國家都奉行一個中國政策。」

他進一步闡明，新加坡長期堅持一個中國政策、反對「台獨」，甚至與中華人民共和國建交前就是如此，「這是一個長期立場，我們在處理與中國大陸和中國台灣的關係時非常謹慎，以確保符合我們秉持的一中政策。我們不允許自己被任何支持『台獨』的事業所利用。」

他還補充道，各方必須認清紅線所在，以及認清踩紅線的嚴重後果，「我認為美國政府當然是了解的。」

新加坡總理李顯龍2022年4月16日在新加坡總統府舉行的新聞發布會上與財政部長黃循財握手。李顯龍5月15日將卸任，正式交棒予黃循財。（SPH Media/The Straits Times/Lim Yaohui via REUTERS）

話題逐漸走向全球地緣政治變化，黃循財表示，目前全球格局正在進行大調整，儘管仍具有巨大影響力，但美國一家獨大的單極時代已經結束。

他認為，在向多極世界的過渡中，人們也許會經歷十年甚至更長時間的混亂，但所有人都必須在這個難以預測的環境中找准自己的方向，引導全球發展走向穩定與和平，而非衝突與戰爭。

而眼下加沙戰爭等地區衝突仍在持續，黃循財也哀嘆道，《國際法》正承受着巨大的壓力，「但我們別無選擇，我們必須繼續堅持不懈地推動它，並與志同道合的國家合作，以加強這一基於規則的多邊秩序。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

